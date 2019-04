Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american, Mike Pompeo, a afirmat miercuri ca China ar trebui sa se alature viitorului tratat de control al armamentului nuclear START pe care Statele Unite se pregatesc sa il negocieze cu Rusia, transmite AFP. Tratatul bilateral de reducere a armelor strategice New START, care mentine…

- Statele Unite au reafirmat miercuri ca sanctiunile pe care le-au impus Rusiei vor ramane in vigoare pana cand Moscova va "preda controlul Crimeei Ucrainei", la aproape cinci ani de la anexarea peninsulei, relateaza AFP. "In urma cu cinci ani, ocuparea Peninsulei ucrainene Crimeea de catre…

- Negocierile pentru prelungirea Noului START, semnat in 2011, referitor la reducerea armamentelor nucleare, ar trebui sa inceapa anul acesta, a declarat Serghei Riabkov, adjunct al ministrului rus de externe. START (acronim Strategic Arms Reduction Treaty - tratatul de reducere a armamentului…

- Statele Unite vor suspenda, incepand de sambata, obligațiile asumate in cadrul Tratatului Forțelor Nucleare Intermediare (IMF). Tratatul a fost semnat cu Rusia dupa incheierea Razboiului Rece. "Incalcarile comise de Rusia expun riscurilor milioane de europeni si americani. Este datoria noastra sa reactionam…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg a afirmat miercuri ca doreste sa salveze Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat de Rusia si SUA in 1987, prin cooptarea in tratat si a altor state care detin arma nucleara, relateaza dpa. Washingtonul a anuntat saptamana trecuta ca se…

- Rusia a avertizat vineri SUA impotriva retragerii 'extrem de iresponsabile' din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), in ajunul expirarii, la 2 februarie, a ultimatumului dat Moscovei de catre Washington, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Secretarul de stat american Mike Pompeo…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a anuntat vineri ca Statele Unite se retrag din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Rusia in 1987, una dintre piesele centrale ale controlului armamentului dupa Razboiul Rece, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Retragerea…

- Statele Unite au acuzat miercuri China si Rusia ca nu-si dezvaluie in intregime programele nucleare, in contextul in care Washingtonul ameninta cu retragerea din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) incheiat cu Moscova in 1987, in timpul Razboiului Rece, relateaza AFP, relateaza News.ro.Subsecretara…