Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii au anuntat joi sanctiuni financiare impotriva a 17 oficiali sauditi implicati in asasinarea jurnalistului Jamal Khashoggi, intre care si apropiati ai printului mostenitor Mohammed bin Salman, relateaza AFP. Printre persoanele vizate de aceste masuri se numara si membri ai…

- Statele Unite au anunțat joi sancțiuni financiare pentru 17 responsabili saudiți implicați in uciderea ziaristului Jamal Khashoggi, printre care și apropiați ai prințului moștenitor Mohammed bin Salman, scrie AFP.

- Uciderea jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul nu ar fi fost posibila fara ordinul unor oficiali de rang inalt, a declarat Omer Celik, purtatorul de cuvant al partidului Dreptate si Dezvoltare (AKP) din Turcia, relateaza Reuters.

- Procuratura din Istanbul a pregatit o cere de extradare din Arabia Saudita pentru 18 suspecti in cazul uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi, a comunicat Ministerul de Justitie din Turcia, informeaza agentia Reuters.

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a declarat, marți, ca Administrația Donald Trump va revoca vizele unor oficiali saudiți suspectați ca ar fi implicați in uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza agenția The Associated Press.Viorica Dancila, Lia Olguța Vasilescu și Eugen Teodorovici…

- Marea Britanie a cerut luni clarificarea urgenta a circumstantelor mortii jurnalistului Jamal Khashoggi dupa ce Arabia Saudita a afirmat ca nu cunoaste detalii ale modului in care jurnalistul saudit a fost asasinat, relateaza Reuters. 'Este nevoie urgenta de clarificari dincolo de…

- Arabia Saudita a amenintat duminica SUA cu represalii daca Washingtonul o va sanctiona in urma disparitiei jurnalistului si disidentului saudit Jamal Khashoggi, care nu a mai fost vazut din data de 2 octombrie, cand a intrat in consulatul Arabiei Saudite la Istanbul, relateaza agentiile AFP si EFE,…

- Administratia din Arabia Saudita a transmis ca va impune masuri drastice de retorsiune in cazul in care alte tari vor decide sa impuna sanctiuni in urma disparitiei jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, relateaza Euronews.