- Presedintele american, Donald Trump, a anuntat joi, intr-un mesaj pe Twitter, inlocuirea consilierului sau pe probleme de securitate nationala, H.R. McMaster, cu ultraconservatorul John Bolton, fost ambasador la Statelor Unite la ONU, relateaza AFP. "Sunt bucuros sa anunt ca, incepand…

- Donald Trump a atacat duminica – in mod virulent – integritatea echipei procurorului special Robert Mueller, determinandu-i pe alesi din ambele tabere sa avertizeze in legatura cu o eventuala demitere a acestuia, o adevarata linie rosie in ochii lor, relateaza AFP. La doua zile dupa concedierea fostului…

- Presedintele american Donald Trump a decis sa-l inlocuiasca in functie pe consilierul sau in domeniul securitatii nationale H.R. McMaster, insa inlocuirea efectiva a acestuia nu ar urma sa aiba loc imediat, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters.Citește și: Victor Ponta DEZVALUIE…

- Zvonuri privind o posibila demitere a generalului H.R. McMaster circula de mai multe saptamani in mass-media americane. Insa de aceasta data, Trump a luat decizia de a-l demite "si discuta intens cu potentialii inlocuitori ai acestuia", a scris Washington Post, citand cinci surse "informate in legatura…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a declarat miercuri ca decizia presedintelui american Donald Trump de a impune taxe suplimentare pentru importurile de otel si aluminiu reprezinta "un semn rau pentru relatiile transatlantice" si a cerut demararea unor negocieri comerciale cu SUA.…

- Presedintele american, Donald Trump, l-a demis pe Rex Tillerson din functia de secretar de stat, potrivit cotidianului Washington Post. Trump a confirmat, intr-o postare pe Twitter, ca il va inlocui pe Tillerson cu actualul sef al CIA, Mike Pompeo.

- Presedintele SUA a anuntat ieri , pe Twitter, ca seful diplomatiei americane, Rex Tillerson, va fi inlocuit din functie cu actualul director al Agentiei Centrale de Informatii, Mike Pompeo. Locul lui Pompeo va fi luat de adjunctul sau, Gina Haspel. Moscova a reactionat ironic: nimeni nu a acuzat inca…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat marti, intr-un tweet matinal, plecarea sefului diplomatiei Rex Tillerson, care a fost inlocuit de actualul director al CIA, Mike Pompeo, scrie AFP. Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic…

- Donald Trump l-a dat afara pe Rex Tillerson, Secretarul de Stat și a anunțat ca locul acestuia va fi luat de șeful CIA, Mike Pompeo. Trump i-a mulțumit lui Tillerson și a mai precizat ca noul director al CIA va fi, in premiera, o femeie. Este vorba despre Gina Haspel, director-adjunct al Agenției.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a semnat luni un decret prin care interzice preluarea producatorului american de microcipuri Qualcomm de catre concurentul Broadcom, care are sediul la Singapore, din motive ce tin de securitate nationala, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Anterior, Qualcomm a…

- Presedintele american Donald Trump a blocat luni, printr-un ordin executiv, preluarea ostila a Qualcomm de catre Broadcom, o tranzactie de 117 miliarde de dolari care a fost analizata de o comisie speciala din cauza riscurilor de securitate, transmite Bloomberg, conform news.ro.Trump a actionat…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- Un vehicul a lovit o bariera de la Casa Alba si o femeie a fost retinuta, a anuntat Secret Service, citat de BBC. "O persoana care conducea un vehicul de pasageri a lovit o bariera de securitate in apropierea Casei Albe", au scris pe Twitter cei de la Secret Service. Soferul, o femeie, inca neindentificata,…

- Presedintele american, Donald Trump, a revenit cu explicatii, joi dimineata, privind inarmarea profesorilor si a acuzat CNN si NBC ca i-au interpretat gresit declaratiile facute la evenimentul organizat la Casa Alba cu o zi in urma, cand a spus ca trebuie luata in calcul posibilitatea ca unii profesori…

- Presedintele american a anuntat luni pe Twitter ca il sprijina pe Mitt Romney, precizand ca ar fi un "senator foarte bun". Acesta din urma i-a multumit, tot printr-o postare pe Twitter.Mitt Romney, care a fost invins de Barack Obama in 2012, si-a anuntat saptamana trecuta candidatura la…

- Seful diplomatiei germane Sigmar Gabriel si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu credibilitatea Administratiei americane sub presedintia lui Donald Trump, informeaza sambata agentia de presa dpa. "Nu mai suntem siguri ca inca mai recunoastem America", a declarat Gabriel in a doua zi…

- Presedintele SUA Donald Trump a abordat subiectul violentei domestice pe Twitter, unde a apreciat ca simple acuzatii pot ruina o viata si s-a intrebat: "Oare nu mai exista un proces?", relateaza News.ro.Presedintele american a adaugat: "Vietile oamenilor sunt distruse de niste…

- "Viețile oamenilor sunt distruse de o simpla acuzație. Unele sunt adevarate, altele sunt false. Unele sunt vechi, altele sunt noi. Nu exista nicio recuperare pentru cineva acuzat in mod fals - viața și cariera au disparut. Mai exista un proces corect?", a scris, pe Twitter, președintele Donald Trump.…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri pe Twitter ca a ratificat acordul bugetar votat de Congres in cursul noptii, punand astfel capat asa-numitului 'shutdown', inchiderea partiala a administratiei federale, care a durat de data aceasta opt ore, transmite AFP. Acordul bugetar,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat intr-un interviu televizat ca uneori scrie pe Twitter din pat, dar si ca ocazional le permite si colaboratorilor sa posteze in numele sau, relateaza Reuters.Trump foloseste frecvent Twitter pentru a anunta diverse masuri, pentru a-si ataca adversarii…

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Presedintele american, Donald Trump, a evocat, in discursul rostit la Forumul Economic Davos, performantele economice ale Statelor Unite, reiterand ca va pune interesele americane pe primul loc si subliniind ca sustine comertul international, dar in termeni "corecti". Totodata, Trump a lansat…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat gata sa-si seara scuze pentru ca a preluat in noiembrie pe contul sau de Twitter niste inregistrari video antimusulmane postate de o grupare britanica...

- Presedintele american, Donald Trump, a promulgat vineri o lege care prelungeste cu 6 ani programul prin care Agentia Nationala de Securitate (NSA) culege date, fara necesitatea unui mandat judecatoresc, privind comunicatiile digitale ale cetatenilor straini din afara Statelor Unite, transmite agentia…

- Congresmanul brazilian de dreapta Jair Bolsonaro, care este deseori comparat cu presedintele american Donald Trump, a confirmat ca va candida la presedintia Braziliei la alegerile din octombrie, relateaza DPA.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII Intr-o inregistrare video postata…

- Donald Trump a fost prezent la un meci de fotbal american, in Atlanta, unde a fost intampinat atat cu aplauze, cat și cu huiduieli. Președintele american a ridicat insa semne de intrebare privind cunoașterea imnului Statelor Unite, noteaza BBC News. Criticii președintelui american au scris pe Twitter…

- Presedintele SUA, Donald Trump, s-a autodeclarat sâmbata un "geniu foarte stabil", dupa aparitia, vineri, a unei carti extrem de critice la adresa sa în care îi este pusa la îndoiala capacitatea de a-si exercita functia, relateaza Reuters. ,,De fapt,…

- Directorul NSA (National Security Agency) este si seful Comandamentului Cibernetic al Statelor Unite (USCYBERCOM), o structura interarme din cadrul Departamentului Apararii infiintata in 2009, sub autoritatea directorului national pentru informatii. Un reporter al ziarului Washington Post…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a revenit miercuri pe Twitter cu o postare in care se arata solidar cu participantii la protestele din Iran, el exprimandu-si 'respectul pentru poporul iranian care incearca sa isi ia inapoi guvernul devenit corupt', informeaza agentiile internationale de presa.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, ameninta oprirea fondurilor pentru Palestina, decizie luata pentru ca palestinienii "nu sunt dispusi sa vorbeasca despre pace". Amenintarea a fost facuta printr-un...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a scris marti noapte pe Twitter un nou mesaj adresat lui Kim Jong Un, dupa ce liderul nord-coreean a afirmat amenintator ca are pe birou un buton nuclear. In mesajul sau, Trump scrie ca si el are un buton nuclear, dar ca butonul lui e mai mare si mult mai puternic.…

- Presedintele american Donald Trump a laudat, marti, protestatarii iranieni pentru ca au luat pozitie impotriva regimului "brutal si corupt" de la Teheran, dupa sase zile de confruntari violente care au provocat cel putin 22 de morti, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. "Oamenii…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca 'este timpul pentru o schimbare' in Iran, dupa violentele soldate cu victime din ultimele zile, cele importante miscari de protest impotriva puterii de la marile manifestatii din 2009, relateaza AFP. "Iranul a esuat la toate…

- Liderul nord-coreean, Kim Jong-Un, a îndemnat luni Coreea de Nord sa produca în masa focoase nucleare si rachete balistice, într-un mesaj de Anul Nou care demonstreaza hotarârea sa de a-si realiza cu orice pret ambitiile militare, relateaza AFP. Phenianul…

- Presedintele american Donald Trump considera ca ancheta cu privire la un eventual amestec rus in alegerile prezidentiale americane din 2016 ”da o imagine foarte proasta” Statelor Unite, potrivit The New York Times (NYT), scrie AFP.Citește și: Primul greu al Guvernului, care NEAGA ca i s-a…

- "Cele doua parti impartasesc opinia ca programul nord-coreean de rachete nucleare este contrar cerintelor Consiliului de Securitate al ONU", a indicat ministerul rus al Afacerilor Externe, intr-un comunicat."S-a subliniat ca este necesara trecerea cat mai rapida de la un limbaj al sanctiunilor…

- Presedintele american Donald Trump lauda Consiliul de Securitate al ONU pentru impunerea de noi sanctiuni dure Coreei de Nord, ca raspuns la testele cu rachete.Intr-un mesaj publicat pe Twitter, presedintele spune ca votul a demonstrat ca lumea "vrea pace, nu moarte”. "Consiliul de…

