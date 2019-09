SUA depaseste Arabia Saudita, devenind cel mai mare exportator mondial de petrol Cererea globala de titei este afectata de problemele economice, a anuntat joi Agentia Internationala a Energiei (IEA), fiind stimulata de preturile mai scazute, determinate de oferta abundenta, deoarece Statele Unite au detronat temporar Arabia Saudita din pozitia de cel mai mare exportator mondial de petrol, transmite Reuters.



"In conditiile in care pretul titeiului este in prezent cu aproximativ 20% mai scazut decat in urma cu un an, exista sprijin pentru consumatori. Productia record obtinuta de SUA din exploatarea sisturilor bituminoase a permis in iunie Washingtonului sa se apropie… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

