Stiri pe aceeasi tema

- Administrația republican a lui Donald Trump a relansat spinoasa ancheta privind e-mailurile lui Hillary Clinton, care a afectat puternic campania candidatei democrate la prezidențialele din 2016, scrie Washington Post, preluat de AFP.Hillary Clinton a fost acuzata atunci ca a folosit un server…

- O retea de activisti conservatori, aliati ai presedintelui SUA Donald Trump, a declansat o ampla operatiune de discreditare a organizatiilor de stiri si jurnalistilor considerati ostili liderului de la Casa Alba. Activistii isi propun sa publice informatii ce vor afecta imaginea tuturor celor care scriu…

- Compania chineza de telecomunicatii s-a asociat, cel putin in ultimii opt ani, cu o companie chineza de stat, Panda International Information Technology, pentru o serie de proiecte in Coreea de Nord.O astfel de actiune ar ridica intrebari daca Huawei, care a folosit tehnologie americana…

- Huawei Technologies Co Ltd, compania chineza pusa pe lista neagra a SUA din cauza unor preocupari de securitate nationala, a ajutat in secret Coreea de Nord sa creeze si sa intretina o retea comerciala wireless, relateaza luni Washington Post, citand surse si documente interne, relateaza Reuters, informeaza…

- Administratia lui Donald Trump si-a largit campania de ”presiune maxima” contra Iranului si aliatilor acestuia, impunand - pentru prima oara - sanctiuni unor deputati din cadrul miscarii libaneze Hezbollah, relateaza AFP potrivit Agerpres.Amine Cherri si Mohamad Hasan Raad sunt acuzati ca…