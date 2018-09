Casa Alba a reafirmat luni ca nu urmareste "o schimbare de regim" in Iran, aparandu-si totusi sanctiunile si politica sa de "presiune maxima" fata de Teheran, relateaza AFP. "Cum am spus de mai multe ori, o schimbare de regim in Iran nu face parte din politica administratiei", a declarat John Bolton, consilier pentru securitate nationala al lui Donald Trump, in marja Adunarii Nationale a ONU de la New York. "Am impus sanctiuni foarte stricte Iranului, altele vor urma. Ceea ce asteptam de la Iran sunt schimbari profunde in termeni de comportament", a adaugat Bolton, care acuza Iranul ca destabilizeaza…