- Statele Unite au depasit nivelul reasezarii globale si au concluzionat noile reguli ale lumii in care traim, definite ca politica de rivalitate intre marile puteri in care restul lumii trebuie sa se alinieze si sa aleaga daca aliantele si valorile comune sunt suficiente, pentru a nu mai iesi din reguli.

- SUA nu iau in considerare in prezent impunerea de sanctiuni suplimentare asupra Rusiei, a anuntat miercuri, la Moscova, consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, transmite Interfax, citata de Reuters. In urma cu doua zile, Bolton a spus ca amestecul Rusiei in…

- Adminstratia Trump le va transmite liderilor rusi ca Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul fortelor nucleare intermediare (INF), intr-un efort de a contrabalansa dezvoltarea capabilitatilor militare ale Chinei in Pacific, au informat mai multe surse, relateaza The New York Times.

- Statele Unite au un laborator clandestin pentru fabricarea de arme biologice in Georgia, parte a unei retele de unitati similare la frontierele Rusiei si Chinei, acuza Ministerul rus al Apararii, denuntand incalcarea reglementarilor internationale, dar Pentagonul a respins acuzatiile, potrivit Mediafax.

- Departamentul american al Apararii va transfera sisteme antibalistice din mai multe tari situate in Orientul Mijlociu, o decizie care va lasa aliati ai Statelor Unite cu mai putine capabilitati defensive pe fondul tensiunilor dintre Administratia Donald Trump si Iran, informeaza Wall Street Journal.

- Rapoarte multiple, majoritatea din surse sud coreene, capabile sa penetreze Coreea de Nord si sa aduca evaluarile potrivite, arata modul in care se incalca embargoul ONU privind Coreea de Nord, instalat pentru a priva Phenianul de resurse din exporturi – valuta – si de instrumente care sa finanteze…

- China desfașoara o campanie agresiva pentru a fura tehnologie din Statele Unite, in incercarea de a deveni superputerea planetei, au avertizat experți americani intr-o audiere in fața Comitetului pentru...