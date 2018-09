Stiri pe aceeasi tema

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu (FOTO) a promis marti, 18 septembrie, ca tara sa va continua sa actioneze impotriva prezentei iraniene in Siria vecina aflata in razboi, unde un avion militar rusesc a fost accidental doborat, in noaptea de luni spre marti, de catre antiaeriana siriana in cursul…

- Reprezentanții Ministerului Economiei din Rusia considera ca Statele Unite ar trebui „sa sufere economic” daca nu acționeaza conform regulilor, dupa ce președintele american Donald Trump a amenințat ca ar putea retrage SUA din Organizația Mondiala a Comerțului, relateaza Reuters, citat de Mediafax.Președintele…

- Pentagonul a declarat ca afirmațiile Ministerului Apararii din Rusia ca SUA concentreaza o prezența militara in estul Mediteranei, in largul coastei Siriei este „nimic altceva decat propaganda”, transmite CNN. Cu toate acestea, asta nu inseamna ca SUA nu sunt pregatite sa puna in aplicare ordinul președintelui…

- Administratia Donald Trump a stabilit ca Rusia este responsabila de atacul neurotoxic comis in martie in Marea Britanie, vizandu-l pe fostul agent secret rus Serghei Skripal, anunta Departamentul de Stat american, anuntand ca Washingtonul va impune sanctiuni.

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va purta discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin cu privire la ofensiva lansata de regimul de la Damasc in provincia Deraa, sudul Siriei, cu sprijinul Moscovei, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Liderii turc si rus urmeaza sa…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va purta discutii cu omologul sau rus Vladimir Putin cu privire la ofensiva lansata de regimul de la Damasc in provincia Deraa, sudul Siriei, cu sprijinul Moscovei, relateaza AFP. Liderii turc si rus urmeaza sa se intalneasca…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat televiziunii Fox News ca Donald Trump considera Crimeea o parte a Ucrainei, informeaza DPA. "Suntem constienti de pozitia presedintelui Trump potrivit careia Crimeea este parte a Ucrainei. Mi-a spus asta azi", a dezvaluit Putin, in interviul…

- Potrivit unei surse din randul opozitiei apropiata discutiilor, delegatia rusa i-a avertizat marti pe rebeli ca miercuri va fi "ultima zi" pentru negocieri si ca vor trebui sa dea un "raspuns final".Fortele regimului au lansat la 19 iunie o ofensiva pentru a elibera teritoriile controlate…