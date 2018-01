Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de interne Nestor Reverol si liderul Curtii Supreme a Venezuelei se afla pe lista oficialilor vizati de sanctiuni. Uniunea Europeana si-a exprimat ingrijorarea fata de incalcarea drepturilor omului in Venezuela, unde, anul trecut, protestele impotriva presedintelui Nicolas Maduro au devenit…

- Statele Unite ale Americii (SUA) au facut apel la aliatul lor Turcia ''sa dea dovada de retinere'' in Siria, unde au intrat duminica militari turci, relateaza AFP si Reuters. ''Facem apel la Turcia sa dea dovada de retinere, sa se asigure ca operatiunile sale militare…

- Presedintele armean Serge Sarksian l-a propus vineri pe ambasadorul Armeniei la Londra, Armen Sarkisian, drept posibil succesor al sau in contextul desfasurarii in martie a alegerilor prezidentiale, transmite Reuters. Functia de presedinte al Armeniei va pierde dupa scrutinul din martie multe dintre…

- Cele 28 de tari membre ale Uniunii Europene (UE) au dat joi unda verde pentru noi sanctiuni ca raspuns la reprimarea opozitiei din Venezuela, primele sanctiuni ce vizeaza inalti oficiali ai regimului lui Nicolas Maduro, transmite AFP care citeaza o sursa de informatie europeana. Miercuri,…

- Cinci membri ai unei 'celule teroriste' care au legaturi cu pilotul venezuelean Oscar Perez au fost arestati si alti militanti au fost ucisi intr-un schimb de focuri cu fortele de securitate intr-o zona saraca situata in apropiere de capitala Caracas, relateaza Reuters. In imagini difuzate…

- Nepotul presedintelui egiptean asasinat Anwar al-Sadat, devenit o voce a disidentei in Egipt, a anuntat luni ca nu va mai participa la alegerile prezidentiale din martie 2018, denuntand climatul de teama care inconjoara acest scrutin, relateaza AFP si Reuters. Actualul presedinte egiptean Abdel Fattah…

- Guvernul SUA a aprobat vanzarea de rachete antibalistice catre Japonia, pentru ca aceasta sa se poata apara impotriva amenintarii nucleare si balistice crescande din partea Coreei de Nord, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat american, informeaza Reuters. Informatiile…

- Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol (OPEC) si aliatii acesteia, inclusiv Rusia, mentin la acelasi nivel limitele de aprovizionare in 2018. Indicele international Brent a crescut cu 9 centi, pana la 67,87 dolari/baril, iar inainte atinsese pragul de 68,29 dolari, cel mai ridicat din luna mai…

- Statele Unite au dezmintit neoficial, vineri, o stire potrivit careia au blocat fonduri de 125 de milioane de dolari pentru UNRWA, agentia ONU pentru ajutorarea refugiatilor palestinieni, informeaza Reuters.Stirea fusese difuzata de site-ul Axios, preluat de Reuters, citand trei surse diplomatice…

- Trezoreria Statelor Unite a anuntat, vineri, ca va impune sanctiuni impotriva a patru oficiali din Venezuela, pe motiv ca acestia ar fi fost implicati in represiunile luate de regimul condus de Nicolas Maduro asupra poporului venezuelean, relateaza The Hill.

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anuntat vineri sanctiuni impotriva a patru generali venezueleni, pe motiv de coruptie si implicare in represiuni sub regimul presedintelui Nicolas Maduro, informeaza AFP. Secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, citat intr-un comunicat al institutiei,…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, informeaza Departamentul de Justitie al SUA, conform agentiei Reuters. Mihai Alexandru Isvanca…

- Statele Unite au inculpat doi cetateni romani pentru accesarea camerelor de supraveghere din capitala Washington, D.C., cu cateva zile inainte de ceremonia de inaugurare a presedintelui american Donald Trump, a anuntat joi Departamentul de Justitie al SUA, relateaza site-ul agentiei Reuters. Mihai Alexandru…

- Nicolas Maduro, presedinte al Venezuelei din 2013, a supravietuit unui cocteil exploziv de incercari care pe alti sefi de stat i-ar fi doborat demult. Insa liderul venezuelean se tine tare si chiar vizeaza un nou mandat in 2018, comenteaza AFP. Pe plan economic, Venezuela a fost grav afectata…

- Purtatorul de cuvant al PNL Ionel Danca, a precizat ca reprezentantii ONG-urilor care s-au intalnit, miercuri, cu premierul Mihai Tudose, ar fi trebuit sa-i ceara demisia, aceasta fiind „singura cerere indreptatita”. „Singura cerere indreptatita a protestatarilor din strada impotriva modificarilor la…

- 36 de opozanti ai presedintelui Nicolas Maduro, care erau incarcerati in inchisori din Venezuela, au fost eliberati, sambata seara si duminica, relateaza presa internationala, potrivit News.ro. "36 de detinuti politici au fost eliberati ieri si azi", a anuntat pe Twitter Alfredo Romero, directorul organizatiei…

- Treizeci si sase de opozanti ai presedintelui Nicolas Maduro, care erau incarcerati in inchisori din Venezuela, au fost eliberati, sambata seara si duminica, relateaza presa internationala. “36 de detinuti politici au fost eliberati ieri si azi”, a anuntat pe Twitter Alfredo Romero, directorul organizatiei…

- Razboiul din estul Ucrainei dureaza de mai bine de trei ani, cu scurte intreruperi si armistitii rupte. Acum, SUA vor sa intervina mai masiv in acest conflict. Administratia presedintelui Donald Trump planifica livrari de arme catre Ucraina, dupa cum transmit agentiile de presa Reuters si dpa, citate…

- Administrația președintelui Donald Trump a aprobat prima vanzare comerciala de arme letale catre Ucraina, ceea ce ar putea insemna o schimbare majora in politica americana fața de Rusia. Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a declarat televiziunii CNN ca Departamentul…

- Statele Unite se afla in spatele unui atac desfasurat luni impotriva unei unitati militare din Venezuela si soldat cu furtul unor arme automate, acuza presedintele venezuelean Nicolas Maduro, citat de AFP.

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, transmite condoleante la moartea regelui Mihai si apreciaza ca modelul de daruire al fostului suveran va ramane in memoria poporului acestuia

- "Transmitem sincerele noastre condoleante romanilor la moartea Majestatii Sale Mihai I. Rolul sau vital in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care i-a adus Legiunea de Merit si daruirea sa pentru poporul roman, va dainui permanent", a scris Heather Nauert, pe contul sau oficial de Twitter. Mesajul…

- Purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat al SUA, Heather Nauert, a transmis, joi, condoleante romanilor la moartea Majestatii Sale Mihai I, afirmand ca regele a avut un rol „vital” in cel de-al Doilea Razboi Mondial, pentru care a primit din partea SUA Legiunea de Merit.

- Departamentul de Stat al SUA transmite un nou mesaj pentru Romania. Prin vocea purtatoarei de cuvant Heather Nauert, aceeasi care a transmis si mesajul despre legile justitiei, Departamentul de stat transmite condoleante poporului roman dupa moartea Regelui Mihai."Sincere condoleante poporului…

- „Transmitem sincerele noastre condoleante romanilor la moartea Majestatii Sale Mihai I. Rolul sau vital in cel de-al Doilea Razboi Mondial, care i-a adus Legiunea de Merit, si daruirea sa pentru poporul roman vor dainui permanent”, a scris pe Twitter purtatorul de cuvant al Departamentului de Stat…

- Excluderea partidelor de opozitie la alegerile prezidentiale din 2018 din Venezuela urmareste 'consolidarea dictatorii' presedintelui Nicolas Maduro, a denuntat luni Departamentul de Stat al SUA, potrivit AFP. "Tentativa lui Maduro de a exclude partidele de opozitie din alegerile prezidentiale este…

- Guvernul german a condamnat luni arderea unor steaguri israeliene si folosirea unor sloganuri antisemite la marsurile de protest de la Berlin si din alte orase ale tarii dupa decizia presedintelui american, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, relateaza agentia Reuters.…

- Statele Unite au salutat eliberarea Irakului de sub "ocupația odioasa" a Statului Islamic, dupa ce premierul irakian Haider al-Abadi a anunțat sambata victoria asupra jihadiștilor dupa trei ani de lupte, relateaza AFP. "Anunțul Bagdadului indica faptul ca ramașițele…

- Germanii il considera pe președintele american Donald Trump o provocare mai mare pentru politica externa a Germaniei decat liderii autoritari din Coreea de Nord, Rusia sau Turcia, potrivit unui sondaj efectuat de Fundația Koerber, relateaza marți agenția Reuters. Pe primul loc al listei…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro recurge la monedele virtuale pentru a scapa de sanctiunile financiare impuse de SUA anuntand lansarea “petro“, o criptomoneda bazata pe rezerve petroliere, in scopul sustinerii unei economii aflate in pragul colapsului, relateaza Reuters. Liderul a…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro, inspirat de modelul bitcoin, a anunțat duminica lansarea monedei virtuale “petro&", bazata pe principala resursa a țarii sale, țițeiul, transmite Reuters.

- Venezuela a anunțat ca va lansa o moneda digitala proprie, numita ”petro”, care va folosi tehnologia blockchain și care va fi garantata cu rezervele de țiței, gaze naturale, aur și diamante ale țarii, scrie Reuters . Anunțul vine in contextul in care țara sud-americana se afla intr-o profunda criza…

- Nicolas Maduro, presedintele de la Caracas, a anuntat ca Venezuela va lansa criptomoneda "petro" pentru a contracara "blocada" financiara americana si in conditiile in care tara se confrunta cu o grava criza economica, informeaza site-ul postului France 24. "Venezuela va crea o criptomoneda…

- Guvernul condus de Nicolas Maduro și opoziția din Venezuela au incheiat, sambata seara, o prima runda de negocieri, in Republica Dominicana, fara a ajunge la un acord, dar angajandu-se sa se revada pe 15 decembrie, transmite AFP. "Guvernul și opoziția au progresat de o maniera…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Departamentul de Stat al SUA se exprima cat si cum i se permite, este reactia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, la criticile Departamentului de stat al SUA, care a cerut respingerea propunerilor legislative ce afecteaza statul de drept si lupta anticoruptie. “Departamentul de stat se exprima cum…

- Agentia de evaluare financiara S&P Global Ratings a declarat Venezuela in incapacitate partiala de plata ( -'selective default'-), dupa ce aceasta tara nu a putut sa ramburseze cupoane in valoare de 200 de milioane de dolari atasate unor obligatiuni care ajung la maturitate in 2019 si 2024, si a avertizat…

- Ministrii de Externe UE au adoptat luni sanctiuni economice vizand Venezuela - un embargo asipra vanzarii de armament si au apreciat ca alegerile regionale de luna trecuta nu au facut decat sa agraveze criza politica in aceasta tara, relateaza Reuters. Atente sa nu complice si mai mult situatia in…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a discutat joi cu ministrul saudit de externe Adel al-Jubeir despre situatia din Arabia Saudita, dupa ce autoritatile de la Riad au anuntat arestarea a 200 de persoane de rang inalt, inclusiv membri ai familiei regale, in cadrul unei campanii anticoruptie,…

- Secretarul de stat american, Rex Tillerson, a discutat joi cu ministrul saudit de externe Adel al-Jubeir despre situația din Arabia Saudita, dupa ce autoritațile de la Riad au anunțat arestarea a 200 de persoane de rang inalt, inclusiv membri ai familiei regale, in cadrul unei campanii anticorupție,…

- Dezvoltatorul imobiliar rus Serghei Polonski, condamnat pentru inșelaciune in dauna unor investitori, intenționeaza sa candideze la alegerile prezidențiale care au loc anul viitor, a anunțat miercuri managerul sau de campanie citat de Reuters, citat de agerpres.

- Dezvoltatorul imobiliar rus Serghei Polonski, condamnat pentru inșelaciune in dauna unor investitori, intenționeaza sa candideze la alegerile prezidențiale care au loc anul viitor, a anunțat miercuri managerul sau de campanie citat de Reuters. Sursa foto: facebook.com/sergeypolonsky …

- Diego Maradona face circ pe teren. Va juca fotbal alaturi de Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. Este binecunoscuta prietenia argentinianului cu diverși dictatori. Președintele venezuelean Nicolas Maduro a anunțat ca va juca marți un meci de fotbal alaturi de Diego Armando Maradona, fosta glorie…

- Cei cinci lideri catalani doriti de Spania au fost luati in custodia politiei belgiene duminica, a declarat purtatorul de cuvant al procurorului din Bruxelles, informeaza Reuters. Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului lider…

- Dupa o reuniune a consiliului, sursele respective au precizat ca daca guvernul de la Caracas nu va reacționa la avertisment și nu va ameliora fluxul de date, FMI ar putea emite o "declarație de cenzura", conform Agerpres. Joi, președintele venezuelean Nicolas Maduro anunțase ca intenționeaza…

- Fondul Monetar Internațional a avertizat vineri Venezuela ca a omis sa furnizeze datele economice uzuale, au afirmat doua surse ale agenției Reuters din Consiliul FMI. Dupa o reuniune a consiliului, sursele respective au precizat ca daca guvernul de la Caracas nu va reacționa la avertisment…

- Fostul lider al Cataloniei, Carles Puigdemont, care a parasit Spania si s-a adapostit in Belgia dupa guvernul sau a fost destituit dupa declararea unilaterala a independentei, spune ca este pregatit sa candideze la alegerilor regionale din 21 decembrie, relateaza Reuters. Un judecator spniol a emis…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acceptat invitatia de a merge in vizita in Rusia si ar putea participa la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, care va avea loc in mai, a declarat marti ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de agentia RIA Novosti, relateaza Reuters,…

- Statele Unite considera Catalonia "parte integranta a Spaniei", anunta Departamentul de Stat de la Washington, potrivit unui comunicat citat de cotidianul La Vanguardia. "Catalonia este parte integranta a Spaniei; Statele Unite sustin aplicarea de masuri constitutionale de catre Guvernul…

- Statele Unite ale Americii au afirmat vineri ca sprijina "unitatea" Spaniei, dupa ce parlamentul Cataloniei a declarat unilateral independența regiunii de Spania, informeaza AFP. "Catalonia este parte integranta a Spaniei și Statele Unite sprijina masurile constituționale…