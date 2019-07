Adresandu-se in cadrul unei conferinte privind libertatea religioasa, la Washington, Mike Pence l-a mentionat pe Raef Badaoui inscris pe o lista de persoane retinute in intreaga lume pentru ca au vorbit despre religii, in Arabia Saudita, dar si in Eritreea, Mauritania si in Pakistan.



"Poporul american este alaturi de ei si astazi Statele Unite ale Americii cer guvernelor din Eritreea, Mauritania, Pakistan si Arabia Saudita sa respecte dreptul de constiinta al acestor oameni si sa-i elibereze ", a subliniat vicepresedintele american.