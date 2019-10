Stiri pe aceeasi tema

- Candidata la prezidentialele americane Elizabeth Warren l-a depasit marti pentru prima data pe fostul vicepresedinte Joe Biden în media sondajelor pentru primarele democrate, la finalul unei veri marcate de ascensiunea acestei senatoare progresiste, noteaza AFP, citata de Agerpres.Pornit detasat…

- "Familia Biden a fost cumparata, pur si simplu", a postat pe Twitter presedintele american. Suspiciunile sale impotriva familiei Biden se afla in centrul unei afaceri explozive legate de Ucraina, care i-a adus lui Donald Trump o procedura de destituire initiata de adversarii sai democrati.…

- Bernie Sanders, candidat democrat la presedintia Statelor Unite, a suferit un infarct si i-au fost montate doua stenturi. Anuntul oficial a fost facut de spitalul din Las Vegas, de unde a fost externat politicianul.

- Senatoarea progresista Elizabeth Warren a anuntat vineri ca a adunat 24,6 milioane de dolari în trimestrul al treilea, mai mult decât favoritul primarelor democrate, Joe Biden, pe care îl taloneaza de acum în sondaje, noteaza AFP, preluata de Agerpres.Senatorul independent…

- Pentru prima data in cursa democrata pentru Casa Alba, senatoarea progresista Elizabeth Warren il depaseste potrivit unui sondaj pe fostul vicepresedinte Joe Biden in Iowa, stat-cheie pentru ca va fi primul care va vota in cursul primarelor, noteaza AFP. Elizabeth Warren, cu 22% din intentiile…

- Favoritul alegerilor primare democrate, Joe Biden, s-a aratat ofensiv joi in cadrul unei dezbateri televizate, atacandu-si principalii rivali, senatorii Elizabeth Warren si Bernie Sanders, fara a se lasa destabilizat de atacurile candidatilor mai putin importanti, relateaza AFP. Dupa o…

- La bordul unui autobuz, grupul a traversat podul care separa orasele Detroit, din SUA, si Windsor, din Canada, pentru a face aprovizionarea cu insulina, in conditiile in care o doza a acestui hormon esential in tratamentul diabetului costa de zece ori mai mult in Statele Unite. 'Cum se face…