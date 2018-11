Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat joi noi sanctiuni tintite vizand trei persoane si noua entitati in legatura cu anexarea rusa a Crimeei si incalcari ale drepturilor omului in regiuni din Ucraina aflate sub controlul Rusiei, relateaza AFP.

- La inceputul lui august, administratia lui Donald Trump a ajuns la concluzia ca autoritatile ruse se afla in spatele atacului comis in primavara cu agentul neurotoxic Noviciok. In consecinta, a impus o prima serie de sanctiuni economice impotriva Moscovei, asupra exportului anumitor produse tehnologice…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat ingrijorarea fața de acțiunile Rusiei in Marea Azov, spunand ca Moscova iși demonstreaza „comportamentul tipic”. Potrivit lui Stoltenberg, activitațile Rusiei in Marea Azov corespund pe deplin comportamentului pe care Moscova l-a demonstrat…

- Administratia Donald Trump a anuntat, marti dupa-amiaza, impunerea de noi sanctiuni impotriva Iranului, fiind vizate mai multe companii, inclusiv banci.Departamentul american al Trezoreriei a anuntat sanctionarea bancilor iraniene Mellat si Mehr Eqtesad.

- O noua criza se amplifica, iar Kievul si Occidentul acuza Rusia ca ”obstructioneaza” deliberat navigatia navelor comerciale prin Stramtoarea Kerci, singura cale maritima catre Marea Azov, relateaza AFP, poreluata de News.ro. Dominând o mare scânteietoare, sub un cer de plumb,…

- Daniel Fried este un diplomat american cu 40 de ani de experiența. A fost asistent al secretarului de stat al SUA pentru Europa, consilier al președinților Bush și Clinton, ambasador al SUA in Polonia. In 2014, atunci cand Rusia a anexat ilegal Crimeea, Daniel Fried a fost coordonator al Departamentului…

- Roger Waters (74 de ani), co-fondator al formatiei Pink Floyd, a starnit controverse in Ucraina cand a declarat ca aproba anexarea de catre Rusia a peninsulei Crimeea, regiune din Marea Neagra.

- Intrevederea cancelarului german Angela Merkel cu presedintele rus Vladimir Putin a fost "serioasa si detaliata", a declarat un reprezentant al Kremlinului, precizand ca scopul nu a fost acela de a incheia vreun acord, doar de a "sincroniza ceasurile" in privinta unor chestiuni internationale urgente.…