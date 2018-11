Stiri pe aceeasi tema

- Implementarea tehnologiei 5G va crea in Romania peste 252.000 de noi locuri de munca si beneficii estimate la 4,7 miliarde euro pana in 2025, in sectoare precum auto, transporturi, utilitati si sanatate, conform estimarilor Comisiei Europene, se arata in proiectul de strategie 5G lansat in consultare…

- Grupul german Bosch, unul dintre cei mai activi investitori straini din Romania, va investi 110 milioane de euro intr-o fabrica de masini de spalat... The post Un concern german investește 110 milioane de euro intr-o fabrica in vestul țarii. Vor fi create 700 de locuri de munca! appeared first on Renasterea…

- *** BELLINEA angajeaza: OPERATOR CNC, VOPSITOR, TAPITERI SI CONFECTIONERI. Informatii la telefon 0260618101 / 0758 027 202 sau la sediul firmei situat in Zalau, str.Fabricii nr.10. *** HANES GLOBAL SUPPLY CHAIN Romania SRL parte a grupului multinational american din domeniul industriei textile Hanes…

- Peste 730 de locuri de munca sunt disponibile in Mehedinți, vineri, pentru cele mai multe dintre acestea nefiind nevoie de studii superioare. Angajarile se fac in domenii ca alimentatie publica, constructii, fabricare celuloza si hartie.

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii europeni pun la dispoziție peste 2.200 de posturi pentru români.Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 2.231 locuri de munca vacante, dupa cum…

- Peste 2.000 de locuri de munca in strainatate, disponibile pentru romani, cele mai multe in Spania, Germania și Marea Britanie. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.100 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: – Spania – 963 locuri de munca: 956…

- „Ediția din acest an este și una aniversara, avand in vedere ca IntegralEdu implinește 10 de ani de activitate in Romania și 25 la nivel internațional, in toata aceasta perioada oferind consultanța și indrumare educaționala pentru 25 de generații de tineri care au fost și sunt interesați…

- Noul cadru de reglementare va descuraja investitiile in modernizarea retelelor si va afecta calitatea serviciului, iar reducerea investitiilor va produce efecte negative si in economie, cu o pierdere estimata a unei contributii la PIB de 13,7 miliarde de lei si reducerea cu 1,2 miliarde lei a contributiilor…