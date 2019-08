Stiri pe aceeasi tema

- RATBV S.A. aduce la cunostinta clientilor sai faptul ca joi, 15 august 2019, zi libera prin lege, circulatia mijloacelor de transport in comun pe raza municipiului Brasov se va efectua potrivit orarelor corespunzatoare unei zile de duminica, intre orele 6.30 – 22.30. In zilele de 16, 17 și 18 august…

- RATBV a anunțat ca autobuzele liniei 41, care asigura legatura intre capetele de linie Livada Poștei și Stupini-Lujerului vor circula pe un traseu modificat duminica, 11 august 2019, intre orele 6.30 și 16.00. Schimbarea este determinata de faptul ca pe Strada Agrișelor vor fi efectuate in…

- Noi restricții de circulație in Brașov. Compania Apa continua lucrarile in zona strazii Al. I. Cuza Compania Apa a anunțat ca la sfarșitul acestei saptamani, in perioada 10-11 august 2019, circulația rutiera va fi restricționata pe strada Iuliu Maniu, intre orele 6.00 și 15.00,…

- Cazul socant de la Caracal, unde o fata de doar 15 ani a fost ucisa si arsa de un criminal in serie, a dus la organizarea de proteste in tara, incepand de sambata seara, la Caracal, Bucuresti, Alexandria, Braila, Iasi, Cluj Napoca, cativa oameni adunandu-se si la Brasov, in fata sediului IPJ.…

- Bulevardul George Moroianu din Sacele se inchide pana in luna septembrie Mai multe strazi din Brasov raman azi fara apa, din cauza unor lucrari pe care Compania Apa le face la retelele sale. Reprezentantii companiei au anuntat ca se lucreaza la o conducta de distributie, ceea ce va afecta furnizarea…

- Cod portocaliu pentru judetul Brasov pana joi dimineata Doua case din localitatea Bod au fost cuprinse de incendiu miercuri, 3 iulie 2019, in jurul orelor 12.30. La interventie s-au deplasat 3 autospeciale cu apa si spuma ale pompierilor militari si un echipaj SMURD, a precizat capitan Ciprian…

- Incendiu si la Vulcan. O cabana a fost cuprinsa de flacari! Focul a pornit tot de la acoperis Imediat dupa ce au stins incendiile de la Bod, unde doua case au luat foc, pompierii militari au primit alerta de urgenta pentru Vulcan. O cabana a luat foc, in jurul orelor 14.30. Au fost trimise…

- Compania Apa a anuntat ca lucrarile de modernizare a rețelelor de apa continua pe strada A.I.Cuza din Brasov. Astfel, din data de 5 iunie 2019, circulația rutiera va fi restricționata pe str. Alexandru Ioan Cuza, pe prima banda, pe porțiunea cuprinsa intre strada Aninoasa și Bulevardul…