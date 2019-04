Ştiţi unde a făcut nănică Drac Nea la Iaşi, vineri noapte? La un amic de-al duşmanului Nu, n-ati ghicit: desi e plin centrul Iasului de hoteluri mari, frumoase si scumpe, mister a preferat o locatie despre care sa nu stie nimeni, cu exceptia a doi sau trei oameni de incredere, ca, cica, voia sa doarma nu sa auda placute suedeze pe sub geamuri. Asa ca a ales un hotel mai micut din zona Bucium. Interesant este ca vorbim de un hotel al unui amic imobiliar de-al premarelui Mihaita. Hmm, pentru ca partidoiul si asa nu are candidat la premarie, sa fie oare asta un prim p (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

- Spun sursele noastre ca cea care tine legatura mereu cu patronul fugat, si care stie exact unde este, ar fi o anume madama Iris Nuca de acolo. Ei, hai, nu se poate domnilor taigheri sa nu stiti atata lucru, de 10 ani incoace? Daca nu stiti, atunci plecati repede la pensie pana nu va faceti de ras! Am…

- "Sunt asteptate intensificari ale vantului, care va avea la rafala viteze de 55-75 km/h. Sunt posibile precipitatii slabe, mai ales sub forma de ninsoare si conditii de polei", a avertizat in aceasta dupa-amiaza prefectul Iasului, Maria Serbescu.

- PSD Iasi l-a sustinut pe deputatul Tudor Ciuhodaru, care a fost votat pe pozitia 7 de colegii social-democrati din CEx. Lista este deschisa de actualul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Tudor Ciuhodaru este unul din campionii traseismului politic debutand la PSD, trecand pe UNPR, PC, PP-DD…

- „Buna dimineata, oameni buni! Soare cu dinti la Bucuresti, minus patru grade, o lumina toscana, nicio adiere de vant”, a scris Sora pe Facebook. El anunta ca duminica seara va fi in Piata Victoriei: „Ne vedem maine seara in Piata Victoriei: cata frunza, cata iarba, toate firicelele de praf…

- La arenele de tenis CFR Iasi s-au incheiat intrecerile Cupei de Iarna a Iasului, in organizarea clubului partener CS Vergilius. Cel mai bun rezultat iesean a fost realizat de Sorana Dascalu (CSS Unirea), la categoria fetelor de 10 ani, in care principala favorita, Elena Aghion (fiica antrenoarei Raluca…

- „Informatiile publice si reutilizarea acestor date reprezinta un dosar extrem de important cu impact imediat si pragmatic in viata cetatenilor si firmelor din Uniunea Europeana. Odata transformat in directiva, va permite IMM-urilor, antreprenorilor si inovatorilor din zona digitala sa acceseze informatii…

- Sambata seara doua masini, un Cielo si un Opel, au intrat in coliziune in Bucium. Autoturismele au fost serios avariate, insa, din fericire, soferii au scapat fara rani grave. Din primele informatii, se pare ca autoturismul Cielo a derapat si a ajuns pe contrasens, fiind acrosat de Opel. INFO&FOTO:…

- Rumegus proaspat si trunchiuri de stejari stau marturie dezastrului care are loc de mai bine de jumatate de an la doar 23 de kilometri de Iasi. In padurea Grajduri aproape ca nu mai exista copaci. Hotii au decimat hectare intregi, cea mai vizibila fiind chiar portiunea care se afla langa DJ 246 (Iasi-…