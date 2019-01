Stiri pe aceeasi tema

- Judoka romana Andreea Chitu a castigat medalia de bronz, in cadrul categoriei 52 kg, la prima editia a Grand Prix-ului de la Tel Aviv (Israel), informeaza site-ul Federatiei europene de judo. In meci pentru medalia de bronz, Andreea Chitu a invins-o joi prin ippon pe rusoaica Alesia Kuznetova.…

- Andreea Chitu a facut parte din grupa C pe care a și caștigat-o, prin victorii la Taciana Cesar din Guineea Bissau, Tinka Easton (Australia) și Angelica Delgado din Statele Unite. In semifinale Chițu a pierdut in prelungiri la campioana olimpica Majlinda Kelmendi din Kosovo. In intalnirea…

- Andreea Chițu a facut performanța pe tatami și a invins-o pe campioana Rusiei. Chitu a reușit o victorie spectaculoasa in fața rusoaicei Alesya Kuznetsova. Ea a invins-o prin ippon in doar 30 de secunde și a caștigat astfel medalia de bronz, relateaza Realitatea.net.Sportiva noastra o invinsese…

- Doua mii de persoane dintre turistii care se vor deplasa in Israel in luna mai pentru a asista la concursul Eurovision 2019 vor avea posibilitatea de a opta pentru campingul urban in loc sa se cazeze in hoteluri scumpe, informeaza marti DPA. Municipalitatea din Tel Aviv a anuntat marti ca a aprobat…

- Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Gorj organizeaza, in perioada 19-22 decembrie 2018, o expozitie de fotografie etnografica la Tel Aviv, in Israel. Tot atunci va avea loc si lansarea albumului cu acel...

- Cateva sute de manifestanti purtand veste galbene si reflectand miscarea de protest din Franta au protestat vineri la Tel Aviv si Ierusalim impotriva costului ridicat al vietii, relateaza AFP si dpa, potrivit...

- Cancelarul german Angela Merkel i-a cerut presedintelui roman Klaus Iohannis sa nu mute sediul ambasadei Romaniei in Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, scrie Jerusalem Post. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Egiptul a amanat vizita pe care urma sa o intreprinda in aceasta saptamana la Cairo ministrul de externe brazilian, Aloysio Nunes Ferreira, a anuntat Ministerul de Externe de la Brasilia, o decizie ce survine, potrivit unor surse diplomatice, in urma promisiunii presedintelui ales al Braziliei, Jair…