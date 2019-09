Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Marea Britanie ofera o recompensa uriașa pentru barbatul care a dat spargere la o casa din Bedfordshire, dupa ce a batut trei femei. De la apariția știrii și pana acum, s-a aflat ca agresorul este roman și ca se ascunde in Romania.

- Barbatul care a batut fara mila trei femei, intr-o casa din comitatul Bedfordshire, la inceputul lunii septembrie, si pentru care a fost oferita o recompensa de 20.000 de lire, este roman. Potrivit proprietarului casei din Bedfordshire, barbatul periculos filmat in timp ce ii agreseaza mama, fiica si…

- Nicolae Fratutescu, un roman de 49 de ani, a fost condamnat de magistrații Curții Regale din Bradford din Anglia la 10 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de violarea unei femei, precum și de comiterea altor infracțiuni. Condamnat la 20 de ani de inchisoare in Romania, pentru omor, Nicolae…

- Ministerul Tranziției Ecologice și Solidare, echivalentul ministerului Mediului de la noi, l-a contactat pe Ștefan Udrea, romanul care a devoalat problema motoarelor Renault din in Romania. Reamintim, Udrea a dat in judecata producatorul francez și il acuza ca a vandut motoare defecte. Libertatea a…

- Un roman care livreaza pizza in Anglia a primit un bacsis colosal din partea unor vloggeri cu 3 milioane de urmaritori. Woody & Kleiny au comandat pizza, iar cel care a livrat-o a fost Ovidiu, un roman care lucreaza in Marea Britanie de mai multi ani. Vloggerii l-au provocat pe barbat la un joc de “piatra,…

- Mario Nicolae, un roman in varsta de 41 de ani, care, „oficial”, era șofer de Uber in Colindale, a ajuns in fața justiției britanice, fiind acuzat de proxenetism. In urma unei anchete amanunțite, declanșate dupa un denunț de anul trecut, care s-a terminat cu inchiderea unui bordel din Dartford, s-a…

- Autor: Stelian ȚURLEA Schimbarile climatice au facut lumea un loc tot mai puțin primitor. Creșterea nivelului marilor au obligat populațiile sa se refugieze. Penuria alimentara s-a acutizat. Au izbucnit razboaie pentru hrana. Și totul pentru ca au disparut albinele. Prezentam astazi o carte extraordinara,…