- Kelemen Hunor, președintele UDMR, a anunțat ca va sustine motiunea de cenzura împotriva Guvernului Dancila fara nicio conditie, însa crede ca liberalii au pierdut timpul pâna acum.

- Liderul UDMR Kelemen Hunor susține ca moțiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila ar fi trebuit sa fie depusa saptamana trecuta."Eu aș fi vrut sa fie depusa moțiunea de cenzura saptamana trecuta, nu peste doua saptamani. (…) Daca vine premierul și trece restructurarea guvernului cu 233…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor a explicat, la Adevarul Live, ca va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila fara nicio conditie, insa e de parere ca liberalii au pierdut timpul pana acum. Presedintele UDMR a subliniat ca formatiunea maghiara nu sustine anticipatele si le transmite celor…

- Liderul UDMR Kelemen Hunor va explica, la Adevarul Live, de la ora 12.15, care sunt conditiile formatiunii maghiare pentru a vota motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Va intra UDMR la guvernare sau va adopta tactica USR? Il accepta pe Ludovic Orban pentru functia de premier? Sustine UDMR…

- Liderul USR Dan Barna a afirmat, joi, la Bistrita, ca USR va intra la guvernare doar in urma alegerilor anticipate, el precizand ca sunt sanse mari ca motiunea de cenzura sa treaca, cu sprijinul ALDE si Pro Romania. "Soluția corecta este aceea sa ne intoarcem la popor, dupa care vom intra la guvernare…

- "Mesajul presedintelui este mesajul cumva consecvent cu pozitia pe care o are si USR si pe care am avut-o tot timpul: este nevoie de alegeri anticipate, aceasta este pozitia pe care i-am transmis-o presedintelui de cate ori am avut ocazia sa stam de vorba. In momentul de fata, acest guvern nu mai…

- Calin Popescu Tariceanu, presedinte Senatului, reactioneaza sarcastic la esecul motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila. Liderul ALDE se alatura celor care sustin ca alegerile europarlamentare au fost fraudate."Moțiunea de cenzura a cazut! E greu, baieți, fara liste suplimentare?…

- Moțiunea de cenzura intitulata „Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot” a fost respinsa de Parlament cu 200 voturi ”pentru”, 7 voturi ”impotriva” și 3 abțineri. Pentru adoptarea moțiunii și pentru demiterea guvernului era nevoie de minimum 233 de voturi…