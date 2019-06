Statul a prelungit cu 5 ani licenta de exploatare a RMGC la Rosia Montana, in ajunul procesului de 4,4 miliarde de dolari Rosia Montana Gold Corporation (RMGC) a cerut si a primit de la Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) prelungirea cu 5 ani a licentei de concesiune pe care o detine de 20 de ani in vederea exploatarii resurselor de la Rosia Montana.



Statul roman a cerut doar majorarea redeventei percepute din valoarea productiei miniere de la 4% la 6%, potrivit modificarilor legislative ce au intervenit intre timp, potrivit unui comunicat transmis de RMGC.



"ANRM a transmis limpede RMGC ca valabilitatea licentei nu va fi prelungita decat daca RMGC accepta aceasta modificare cu privire… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Balan a demisionat din funcția de ambasador al Republicii Moldova in Romania. Potrivit jurnal.md, Balan a fost implicata in mai multe dintre afacerile lui Vladimir Plahotniuc, președintele Partidului Democrat din Moldova. Cristina Balan și-a anunțat demisia din postul de la Washington, printr-o…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Mihai Fifor, considera ca președintele se plaseaza in totala contradicție cu realitatea și chiar cu propriile sale acuzații. „Susțineți ca economia este in „dezastru", in condițiile in care, chiar pe primul trimestru din 2019, Romania a fost pe locul…

- ''Romania inglodata in datorii. Guvernul a ramas din nou fara bani si a negociat in secret un imprumut de un miliard de euro'', sunt dezvaluirile cu care senatorul PNL a aruncat Romania in aer. Datele au fost prezentate de senatorul Florin Cițu, de la PNL, pe pagina personala de Facebook, iar postarea…

- Senatorul PNL Florin Cițu nu crede in sinceritatea premierului Dancila, care a anunțat schimbari in PSD dupa pierderea alegerilor.„Dancila pentru noi este Dragnea doi! Nu merge cosmetizarea asta a PSD. Nu am uitat cum ne umiliti de doi ani de zile. Cum va bateti joc de romani, mai ales…

- Proiectul este inspirat de satul rotund din Banat, unic in țara și declarat monument istoric de Ministerul Culturii. Pentru acest ansamblu rezidențial impresionant au fost investite 14 milioane de euro. Potrivit dezvoltatorului, acest compelx este gandit sa poziționeze oamenii in centru, fiind…

- Florin Citu sustine ca institutiile statului raspund doar la comanda lui presedintelui PSD Liviu Dragnea. "Dragnea, Valcov si Teodorovici au dat OUG 114 pentru a beneficia personal din manipularea pietei de capital? Imediat dupa aprobarea OUG 114 am cerut ASF, desi stiu ca este controlata…

- Ministrul Culturii, Daniel Breaz, considera ca initiativa fostulului Guvern Ciolos de includere a zonei Rosia Montana in patrimoniul UNESCO reprezinta "o traznaie", pentru ca va aduce pierderi de cateva miliarde de dolari statului roman. “O alta mare traznaie a Guvernului Ciolos, vizavi de includerea…

- Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din Romania (C.O.T.A.R.) atrage atenția asupra implicarii active a Consiliului Concurenței in modificarea legislației in favoarea unor companii pe care declara ca le protejeaza. Potrivit COTAR, aceasta implicare reiese din declarațiile facute…