Statistică - Serviciile prestate către companii au înregistrat, în aprilie, un avans de 16,1% Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate catre companii a crescut, in termeni nominali, atat ca serie bruta, cu 16,1% cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 17%, fata de luna corespunzatoare a anului precedent, arata datele publicate de INS, potrivit MEDIAFAX. Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor, serie bruta, in luna aprilie 2019, comparativ cu luna aprilie 2018, in termeni nominali, a crescut, pe ansamblu, cu 16,1%. Aceasta creștere este datorata evoluției cifrei de afaceri din activitatile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

