Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au anuntat joi noi sanctiuni tintite vizand trei persoane si noua entitati in legatura cu anexarea rusa a Crimeei si incalcari ale drepturilor omului in regiuni din Ucraina aflate sub controlul Rusiei, relateaza AFP, informeaza News.ro.Intre tintele acestor noi ”masuri punitive”…

- Statele Unite trebuie sa decida pana marti daca Rusia a respectat conditiile pe care i le-au impus pentru a scapa de noi sanctiuni americane "severe", dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, relateaza AFP, informeaza Agerpres.La inceputul lui august, administratia…

- Premierul rus Dmitri Medvedev a semnat un decret guvernamental care introduce masuri economice speciale (sancțiuni) impotriva a 322 de cetațeni ucraineni și 68 de companii, anunța serviciul de presa al executivului rus, potrivit TASS. „Se introduc masuri economice speciale impotriva persoanelor fizice…

- Autoritațile olandeze lucreaza in prezent la elaborarea unui pachet de sancțiuni impotriva atacatorilor cibernetici din Rusia, a declarat Stef Blok, ministrul afacerilor externe al Olandei, scrie De Telegraaf. Daca eforturile olandeze vor avea succes, statele membre ale UE de asemenea vor putea sa-i…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley a acuzat Rusia de frauda cu sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord și a declarat ca Washingtonul are „dovezi ale incalcarilor in mod continuu și pe scara larga din parea Rusiei“, transmite Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca, deși intre…

- SUA au confirmat joi pregatirea unui al doilea pachet de sanctiuni economice "extrem de severe" impotriva Rusiei, dupa atacul cu agent neurotoxic Noviciok din Marea Britanie atribuit Moscovei, afirmand ca Rusia nu a indeplinit inca conditiile pe care Washingtonul le-a

- Ministrul-adjunct de externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a declarat marti ca noile sanctiuni ale Statelor Unite impotriva tarii sale sunt nefondate si a amenintat cu o reactie din partea Moscovei, informeaza Reuters. Statele Unite au anuntat marti sanctiuni impotriva a doi cetateni rusi,…

- Statele Unite ale Americii au facut marți publice noile sancțiuni impuse impotriva unor persoane fizice si juridice din Rusia dar si alte tari. Restricțiile economice si personale sunt aprobate in cadrul programului american indreptat impotriva activitații cibernetice rauvoitoare, dar si pentru incalcarea…