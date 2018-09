Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul Paul Stanescu, unul dintre semnatarii scrisorii prin care i se cere demisia lui Liviu Dragnea, a declarat joi, la Braila, ca spera ca, dupa reuniunea Comitetului Executiv National, care va avea loc vi...

- Vicepremierul Paul Stanescu sustine ca obiectivul liderior PSD care cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea partidului si a Camerei Deputatilor il reprezinta mentinerea guvernarii, a coalitiei cu ALDE si, ulterior, eventuale remanieri guvernamentale.

- Biroul Permanent Judetean al PSD Neamt a decis sa sustina in continuare actuala conducere a partidului, pe Liviu Dragnea si Guvernul PSD-ALDE. De asemenea, PSD Neamt condamna modul in care semnatarii scrisorii au ales sa-si exprime nemultumirile.

- Depinde pe cine intrebi ca sa afli cata susținere are Liviu Dragnea - cam așa stau lucrurile in partid. Potrivit unor informații obținute de Digi24, in jur de 20 de filiale PSD, adica 20 de lideri din PSD, ar fi semnat aceasta scrisoare prin care cer convocarea mai devreme a Comitetului Executiv Național,…

- Eugen Dogariu, senator PSD de Timiș, a declarat, astazi, pentru Pressalert.ro, ca partidul ar trebui sa fie unit și sa duca mai departe proiectele propuse. Declaratia vine in contextul in care Ecaterina Andronescu a cerut, ieri, membrilor PSD, printr-o scrisoare deschisa, retragerea lui Liviu Dragnea…

- Cu toate ca Liviu Dragnea, Calin Popescu Tariceanu si premierul Viorica Dancila au absentat de la receptia oferita de ambasada SUA la Bucuresti, multi social democrati, dar si paoliticieni ALDE, n-au avut nico problema sa participe la eveniment si chiar au lasat

- Mai multi lideri social-democrati s-au strans, vineri, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor, inainte de inceperea sedintei Comitetului Executiv National, printre acestia numarandu-se Viorica Dancila, Gabriela Firea, dar si mai multi vicepresedinti si parlamentari ai PSD.