Stănepotul lui Stalin este indignat că ruşii justifică teroarea stalinistă Potrivit Centrului de sondare a opiniei publice din Rusia, Levada-Tentr, circa 70% dintre rusi apreciaza pozitiv rolul istoric al lui Stalin. Mai mult, 46% dintre persoanele chestionate sunt dispuse sa considere justificate represaliile din epoca stalinista, un nivel record in ultimele decenii.



Doar 19% dintre cei chestionati au exprimat o opinie negativa despre perioada de guvernare a lui Stalin, iar 43% dintre cei intervievati au afirmat ca, fara represiunile lui Stalin, ar fi fost imposibil sa se mentina ordinea in tara, potrivit Agerpres. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Confederația C.A.P.I.M.E.D. Romania atrage atenția autoritaților asupra existenței unei rețele de crima organizata care funcționeaza in vestul țarii, avand legaturi cu universitațile de Medicina și Farmacie. Zeci de studenți straini au fost escrocați de persoane recomandate ca fiind capabile sa obțina…

- Romania U19 se va duela, azi, de la ora 16:00, cu „naționala" Rusiei, in al doilea meci din cadrul Turului de Elita. Rușii gazduiesc competiția. „Tricolorii" au debutat dezastruos in aceasta competiție, echipa antrenata de Daniel Oprescu pierzand cu 5-0 in fața Irlandei, in urma cu 3 zile. Echipa…

- Legile controversate cu privire la ”stiri false” si ofense la adresa statului, promulgate de PutinPresedintele rus Vladimir Putin a promulgat, in pofida criticilor, doua legi controversate, una permitand autoritatilor sa blocheze sau sa amendeze publicatii pe Internet care difuzeaza ”stiri false”,…

- Un obuz de mortiera neutralizat a fost gasit in bagajele unui angajat al Ambasadei SUA in Rusia, au indicat autoritatile ruse, citate de media locale, Moscova calificand incidentul drept ''o provocare'',...

- Dmitri Smirnov, presedintele Comisiei Patriarhiei ruse pe probleme de familie, protectia mamelor si a copiilor, a apreciat luni intr-o interventie la postul de radio 'Govorit Moskva' ca etnicii rusii vor inceta sa mai fie majoritari in Federatia Rusa catre orizontul anului 2050, potrivit agentiei…

- Populația Rusiei a avut mai mult de suferit din cauza avorturilor decât a avut de suferit de pe urma celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a spus un oficial rus ortodox, relateaza Moscow Times.”Crima în masa a copiilor ruși de catre poporul rus este mai grava decât Holocaustul”,…

- Rușii vor sa aiba o sursa alternativa la internet. In acest sens au inceput dezbaterile pentru o lege care ar putea fi baza unui internet rusesc independent. Citește și: ULTIMA ORA - Tudorel Toader face un pas in spate și invita avocații la discuții: 'Eu, la randul meu sunt avocat suspendat,…

- Elena Karimova, 27 de ani, un model pe Instagram din Rusia, a oprit la o benzinarie și le-a cumparat celor doi copii ai ei, Khadizha, patru ani, și Suleiman, doi ani, doua batoane de ciocolata. O ora mai tarziu, ea i-a strangulat pe micuți. Apoi, femeia le-a dus trupurile neinsuflețite intr-o padure…