Stai mult pe FACEBOOK? Atenție mare ce mesaje transmiți! Schimbările de la 1 aprilie Facebook a anunțat ca de la 1 aprilie o serie de mesaje vor fi interzise pe rețeaua de socializare. Acestea fac referire la susținerea ”naționalismului alb„ și ”separatismului alb”. Cei care nu vor ține seama de aceasta decizie vor fi sancționați, scrie site-ul stirileprotv.ro. Facebook a decis sa interzica pe platformele sale, inclusiv Instagram, continuturile de sustinere a ‘nationalismului alb’ si ‘separatismului alb’ , explicand ca aceste concepte sunt ‘profund legate’ de grupurile organizate care promoveaza ura, transmit AFP si DPA. Noua politica va incepe sa fie aplicata de saptamana viitoare.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

