Serviciul Roman de Informatii (SRI) a aniversat, marti, 29 de ani de la infiintare, cu acest prilej fiind prezentat bilantul activitatii institutiei pe anul 2018, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a membrilor Comisiei de control parlamentar. Directorul SRI, Eduard Hellvig, a declarat ca Romania este permanent expusa provocarilor complexe, cu precadere pe liniile contrainformatiilor, amenintarilor cibernetice ori terorismului, iar pe plan intern, diminuarea bugetara duce la necesitatea prioritizarii unor domenii in detrimentul altora. "In cadrul evenimentului, directorul SRI, Eduard Hellvig,…