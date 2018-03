Stiri pe aceeasi tema

- Spotify, cel mai important serviciu de streaming muzical din lume, se lanseaza astazi in Romania, pentru a oferi o experienta muzicala ce poate fi personalizata in detaliu in functie de preferintele fiecarui utilizator.

- Primul terorist al Romaniei, Omar Hayssam, condamnat la 23 de ani de inchisoare, are viața grea in pușcarie. Hayssam a ajuns o semi-leguma și este plimbat in scaunul cu rotile de gardieni. Aceștia nu au voie sa-l scoata la aer decat intr-o cușca, au dezvaluit surse din penitenciar pentru CANCAN.ro,…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unor documente cutremuratoare dintr-un dosar DIICOT! Declarațiile pe care le publicam in exclusivitate apar la cateva zile dupa ce Florin Salam și Adrian Minune au fost audiați de catre procurori intr-un dosar de proxenetism care il are in prim-plan…

- De Ziua Femeii, Viorel Catarama s-a strecurat in clubul LOFT și și-a ”spionat” soția la party-ul cu stripperi, deși barbații nu au avut, teoretic, acces in local. Celebrul milionar a fost, insa, descurcareț și, alaturi de un prieten, a reușit sa intre in luxosul club de noapte. CANCAN.RO, site-ul nr.…

- Legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania a fost adoptat de Camera Deputatilor in 6 februarie.

- Asia Express: Mircea N. Stoian a aruncat bomba in aceasta dimineața și a dezvaluit numele caștigatorului de la Asia Express. Jurnalistul nu ezita sa iși spuna parerea atat despre vedetele noastre autohtone, cat și despre emisiunile care se difuzeaza in Romania. Recent, a scris un articol pe blogul sau…

- Liviu Dragnea și Mugurel Gheorghiaș, fost coleg de facultate, sunt suspecți intr-un caz de spalare de bani in Brazilia, potrivit informațiilor confirmate de procurorul federal din aceasta țara, Carlos Wagner Barbosa Guimaraes, scrie Rise Project.RISE Project și Folha de Sao Paolo, una dintre…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legea pentru modificarea si completarea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, a informat Administratia Prezidentiala, conform Agerpres.

- Andrei Stoica a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate. Sportivul a fost nevoit sa paraseasca Romania și sa se intoarca in Romania, iar aici a fost intampinat de soția lui, de mama și de copii. „Ma simt extraordinar de bine si ma asteptam sa fiu primit bine. Foarte emotionat am…

- Alexandru Pițurca a rupt-o definitiv cu Iulia Parlea, iar, la scurt timp, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, l-a filmat pe fiul “Satanei” intr-un club din Capitala, in timp ce petrecea in compania prietenilor. Disctracția a fost la ea acasa, alcoolul nu a lipsit de pe masa, iar ex-fotbalistul a fost…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a revizuit, ieri, bilanțul deceselor inregistrate la nivel național din cauza raspandirii virusului gripal. Potrivit specialiștilor CNSCBT, pana ieri, in Romania, decedasera din cauza gripei 79 de persoane. Din pacate, și in județul…

- Florin Salam are, din nou, probleme cu legea. Celebrul manelist s-a prezentat, marți dimineața, la sediul DIICOT, unde a fost audiat ca martor intr-un dosar legat de anumite clanuri interlope. Dupa cateva zeci de minute, Florin Salam a parasit sediul DIICOT și a confirmat ca s-a prezentat in fața procurorilor…

- V. S. Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a revizuit, ieri, bilanțul deceselor inregistrate la nivel național din cauza raspandirii virusului gripal. Potrivit specialiștilor CNSCBT, pana ieri, in Romania, decedasera din cauza gripei 79 de persoane. Din pacate, și in…

- In urma cu aproximativ doua saptamani, CANCAN.RO, site-ul nr 1 din Romania, va arata, in exclusivitate, fotografii incendiare, in care Liviu Varciu o saruta pe Roxana Niculae, in fața casei lui (VEZI AICI IMAGINILE). Acum, tot noi va dezvaluim ce s-a intamplat, de atunci, intre Liviu și Anda Calin și…

- Primavara incepe cu temperaturi extrem de scazute. Este cel mai geros 1 martie de cand se fac masuratori meteo. In aceasta dimineața s-au inregistrat temperaturi de – 25 de grade Celsius. Chiar daca astazi soarele iși va face apariția pe cer, temperaturile vor ramane in continuare foarte scazute. La…

- Scene halucinante intr-un supermarket din Arges! Dialogul dintre un client si o vanzatoare a ajuns viral pe internet. Tot incidentul s-a petrecut intr-un magazin Kaufland. Dupa ce filmuletul a fost postat pe internet, reprezentantii lantului de magazinea au retras produsele de la vitrina si le-au distrus.…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Pana sa fie concediat de Ionuț Negoița, Vasile Miriuța a luat masa in mall, alaturi de soție și fetița. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, imaginile care nu prevesteau nenorocirea. Chiar daca mare parte din timp a vorbit la telefon, tehnicianul a petrecut cateva clipe…

- Ionut Lupescu, care a fost pana acum functia de director al Comisiei Tehnice a UEFA, si-a lansat oficial, luni, candidatura la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal programate la 18 aprilie. Campania fostului international se va desfasura sub sloganul "Ionut Lupescu - Din nou pentru...

- A fost un weekend plin de emoții, tristețe și amintiri in familia Madalinei Manole. Fratele regretatei artiste a facut parastasul Eugeniei Manole, dar nu a putut sa nu se gandeasca și la “Fata cu parul de foc” și la copilul ei. In exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul numarul 1 din Romania, Marian…

- Scandal mare in vestiarul FCSB, dupa eliminarea in fața lui Lazio, dar mai mult din cauza umilinței de la Roma, 1-5! Gigi Becali e un car de nervi. Abia schimbase obiectivul: renunțase la titlu, in favoarea unui trofeu mult mai prețios, Europa League! Este, insa, picatura care a umplut paharul! CANCAN.RO,…

- Marian Mexicanu’ este unul dintre cei mai apreciați lautari din Romania, insa acest lucru nu il ferește de probleme. Recent, artistul a fost snopit in bataie la un eveniment și a ramas cu semne vizibile pe fața. Acesta a povestit, cu lux de amanunte, cum a ajuns sa fie agresat fizic. „Incepem ca animalele…

- Piața din Romania a devenit extrem de atractiva pentru companiile straine și asta mai ales pentru ca mana de lucru este mult mai ieftina decat in alte parți. Astfel se explica interesul jucatorilor de nivel mondial.Deși s-a tot vorbit despre venirea sa inca din 2017, pana acum, nu s-a facut…

- Gina Pistol a fost plecata vreme de mai bine de o luna pentru emisiunea „Asia Express”. In cadrul unui interviu, prezentatoarea a dezvaluit din culisele show-ului, dar și care a fost primul lucru pe care l-a facut cand a ajuns acasa, in Romania. Atat ei, cat și iubitului sau, Smiley, le-a fost greu…

- Zeci de pacienți ai secției de Oncologie din cadrul spitalului Municipal Arad sunt nevoiți sa aștepte cu orele la cabinetele de specialitate. Un tanar care insoțea, joi, la spital, un membru al familiei sale, a rabufnit și a postat pe rețelele de socializare un mesaj cat se poate de lamuritor. „Asta…

- Tenda, unul dintre cei mai importanți producatori de echipamente pentru rețea, anunța disponibilitatea kit-ului wireless Nova Mesh MW6 in magazinele partenerilor din Romania. Ca urmare a creșterii explozive a popularitații dispozitivelor de tip smart home și a nenumaratelor servicii de media…

- Un cetațean din Romania care iși spune in mediul on-line “Suveran maximus” pare sa fie persoana care a invațat mai mulți șoferi sa mearga cu numele false la mașina. “Regele suveranilor” a urcat o filmare pe contul personal de socializare in care ii “invața” pe oamenii creduli ce trebuie sa faca pentru…

- Utilizatorii de dispozitive mobile, fie ca ruleaza Android-ul companiei Google sau iOS-ul celor de la Apple, sunt tot mai ingrijorați de acuzațiile publice de spionaj in dauna lor. CANCAN.RO, site-ul numarul 1 din Romania, a prezentat un experiment incredibil facut de jurnaliștii americani, care arata…

- A construit și a amenajat case care ar putea concura cu cele ale vedetelor de la Hollywood. Cunoscutul om de afaceri Nicușor Stan a investit 12 milioane de euro intr-un complex rezidențial cu facilitați de top. Acesta ne-a invitat in cele doua apartamente ale sale in care nu a investit doar bani, ci…

- Dupa ce Cancan.ro, site-ul numarul 1 din Romania, a prins-o in fapt, Roxana Niculae a vorbit despre acest lucru in cadrul unei emisiuni tv. Asistenta tv a fost fotografita sarutandu-se cu Liviu Varciu zilele trecute, in fața casei artistului. Cei doi sunt colegii in cadrul aceluiași trust și se pare…

- Exatlon, 17 februarie. Ultimele saptamani petrecute in Republica Dominicana au fost foarte grele pentru Anca Surdu. Și nu pentru ca nu ar face fața probelor de la Exatlon, ci pentur ca ii este foarte dor de iubitul ei, la care se gandește in permanența de cand a plecat din Romania. Sportiva a recunoscut…

- Oficial BNR: Agitația de pe piețele financiare nu este un semn de criza Pietele financiare sunt afectate de fenomene care au explicatii in evenimente punctuale, precum schimbarea la varful FED, datele economice din SUA si o corectie a pretului actiunilor, dar nu pot fi interpretate ca un semn…

- Romania.travel, site-ul oficial al turismului romanesc din ultimii ani, nu mai poate fi accesat pentru ca reprezentantii Ministerului Turismului, care il au in administrare, nu au achitat taxa anuala pentru detinerea domeniului. Noul ministru de resort, Bogdan Trif, a declarat pentru Profit.ro ca nu…

- Ministerul Afacerilor Externe al Olandei a socat printr-un raspuns transmisA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania . Avem dovada ca Stella Ronner Grubacic nu face nimic de capul ei si ca Guvernul de la Haga este complice cu ambasadoarea care agita apele in Romania. (CITESTE SI: Sursele DAS demonteaza…

- Site-ul de prezentare a pregatirii presedintiei romane la Consiliul Uniunii Europene a fost lansat oficial in aceasta seara de ministrul delegat pentru afaceri europene, Victor Negrescu. Site-ul poate fi accesat la adresa romania2019.eu, iar Ministerul de Externe a lansat o campanie publica de consultare…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania, subliniind ca este nevoie de o informare corecta in relatia dintre romani si forurile europene.

- Dupa ce CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a dezvaluit ca actiunea anti-guvernamentala virulenta a lui Tudor Chirila contrazice regulamentul CME ( VEZI AICI: PRO TV prin Tudor Chirila in spatele mobilizarii #REZIST. Ce interese are televiziunea nr.1 sa scoata romanii in strada si cine e “sforarul”…

- Este oficial! Municipiul Baia Mare și Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Maramureș au semnat acordul pentru purtarea titlului de “Capitala Tineretului din Romania 2018-2019”. Documentul a fost semnat de Guvernanța pentru Capitala Tineretului din Romania, formata din Consiliul Tineretului…

- In anul 1868, in Romania, drumurile nu se inchideau din cauza zapezii. Asta pentru ca fiecare 3 kilometri de drum public erau adminstrați de cate un cantonier. Acesta intreținea porțiunea de șoseaua de care raspundea și trebuia sa asigure traficul indiferent de anotimp, ziua și noaptea. ”Lucrul cantonierului…

- ANAF ia masuri disperate pentru pastrarea angajatilor! Conform unui act normativ, angajatii Fiscului care aduc mai multi bani la stat vor primi prime lunare. Masura a fost luata in vederea introducerii unui sistem de cointeresare a personalului, scrie Romania TV.Citeste si: Elena Udrea, un…

- In urma cu 28 de ani, copiii din Romania nu il asteptau pe Mos Craciun. In acea perioada nu aveai voie nici macar sa pronunti cuvantul Craciun, nici sa vorbesti despre Nasterea lui Isus, iar mersul la biserica in seara de Ajun era periculos. Oficial, veanau Sarbatorile de Iarna, iar copiii asteptau…

- Asociația Presei Sportive din Romania, prin vocea președintelui Dumitru Graur, a oferit, la solicitarea Gazetei Sporturilor, un punct de vedere dupa declarațiile lui Chirstoph Daum, fostul selecționer al Romaniei, care a lansat acuze grave la adresa presei din Romania. Neamțul care a stat pe banca naționalei…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a ajuns, miercuri seara, la Palatul Regal din Bucuresti. Cortegiul funerar a fost intampinat de sute de oameni, cu aplauze. S-a scandat "Monarhia salveaza Romania". Cei prezenti au adus portrete ale Regelui Mihai, flori si steaguri cu insemnele regale…