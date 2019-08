Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 8-18 august, localitatea Gwangju, Coreea, va fi gazda celui mai important eveniment – Campionatele Mondiale de Inot Masters. La aceasta competitie vor fi prezenti peste 5.000 de sportivi din intreaga lume. Delegatia Romaniei va cuprinde si cinci sportivi ai Clubului Gold Stars Baia Mare.…

- Inotatorul american Caeleb Dressel a stabilit vineri un nou record mondial in semifinalele probei de 100 m fluture din cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud), cu timpul de 49sec50/100, relateaza AFP.

- Înotatorul american Michael Phelps, câstigatorul a 23 de medalii de aur la Jocurile Olimpice, a salutat performanta "incredibila" a ungurului Kristof Milak, care a spulberat recordul mondial la 200 m fluture, miercuri la Gwangju (Coreea de Sud), cu ocazia Campionatelor Mondiale…

- Inotatorul american Michael Phelps, castigatorul a 23 de medalii de aur la Jocurile Olimpice, a salutat performanta "incredibila" a ungurului Kristof Milak, care a spulberat recordul mondial la 200 m fluture, miercuri la Gwangju (Coreea de Sud), cu ocazia Campionatelor Mondiale de natatie. Cu timpul…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a clasat pe locul VIII in finala probei de 100 m spate,ieri la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud). Glinta, calificat deja la Jocurile Olimpice din 2020, de la Tokyo, a fost cronometrat cu timpul de 54, 22 s, mai slab decat in serii (53,64)…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a calificat, luni, in finala probei de 100 m spate, la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud), cu al optulea timp din semifinale, 53 sec 40/100, potrivit site-ului FINA. Glinta, sportiv calificat deja la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020,…

- Inotatorul roman Robert Glinta s-a calificat, luni, in finala probei de 100 m spate, la Campionatele Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud), cu al optulea timp din semifinale, 53 sec 40/100, potrivit site-ului FINA.

- Inotatorul britanic Adam Peaty a stabilit duminica un nou record mondial in proba de 100 m bras, in cadrul Campionatelor Mondiale de natatie de la Gwangju (Coreea de Sud), cu timpul de 56sec88/100 realizat in timpul semifinalelor, relateaza AFP. Peaty, campion mondial la 100 m bras in…