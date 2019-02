Stiri pe aceeasi tema

- Veste extrem de proasta pentru spitalul din Targu Jiu. A fost executat silit și a ramas fara 420 de mii de euro. Banii au ajuns in conturile familiei pacientei care și-a pierdut viața pe patul de spital, in 2011, din cauza unei inje...

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu a ramas in buget fara suma de 2,1 milioane de lei. Sunt bani care au fost retrasi din conturile Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Gorj, la solicitarea executorilor judecatoresti, in cunoscutul caz ...

- "Agenția Naționala de Integritate a constatat incalcarea regimului juridic al conflictului de interese in materie administrativa de catre BONDOC TITU-DANIEL, fost Președinte-Director General al Casei Județene de Asigurari de Sanatate Gorj, intrucat in perioada 11 noiembrie 2015 – 27 iunie 2016, a stabilit…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va trebui sa prevada in Bugetul de venituri si cheltuieli pe acest an o suma de doua milioane de lei pentru plata unor despagubiri. Banii trebuie achitati in solidar cu medicul ORL Carmen Braia pentru moartea, in 2011, a unei paciente de 17 ani. Tanara care…

- Spitalul Judetean de Urgenta din Targu Jiu va trebui sa prevada in Bugetul de venituri si cheltuieli pe acest an o suma de doua milioane de lei pentru plata unor despagubiri. Banii trebuie achitati in solidar cu medicul ORL Carmen ...

- Lupta apriga la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu pentru un post de șofer. Nu mai puțin de 25 de candidați au ramas in cursa pentru acest post disponibil pentru Serviciul Aprovizionare, transport, achiziții publice și contracte....

- Ministrul Sanatatii și-a cerut scuze, sambata, fața de parinții copilului de un an care a fost internat la Spitalul Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea cu febra și a ajuns in București in moarte cerebrala. Sorina Pintea a dat asigurari ca se vor lua toate masurile pentru a afla ce s-a intamplat și…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu este bun de plata. Inspectorii de munca din cadrul Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Gorj au aplicat trei amenzi unitații medicale, in urma unui control care a avut loc la sfarșitul...