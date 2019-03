Trupa Speak Floyd ofera un tribut personal genialului album „The Dark Side of the Moon” al trupei Pink Floyd – „piatra filosofala” care a schimbat profund muzica contemporana și cultura pop, printr-un concert extraordinar de sunet și lumina. Evenimentul va avea loc in data de 12 aprilie, la Teatrul Municipal Lugoj, de la ora 19.00, […] Articolul Spectacol extraordinar de sunet și lumina dedicat unui album care a schimbat profund muzica contemporana: The Dark Side Of The Moon a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .