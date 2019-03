Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele mexican Andres Manuel Lopez Obrador a solicitat regelui Spaniei si papei sa îsi ceara iertare pentru "abuzurile" comise împotriva populatiilor indigene în timpul cuceririi Mexicului în secolul al XVI-lea, conform unor scrisori facute publice pe retelele…

- Dan Barna, președintele USR, sustine ca este necesara implicarea activa, mentionand ca greva ar putea fi necesara. Liderul USR considera ca oamenii au avut un fals sentiment de securitate in timpul guvernarii tehnocrate si nu au mai mers la vot.„Trebuie sa ramanem in aceasta presiune constanta,…

- O batrana din Salaj a fost ingropata chiar in gradina casei sale, dupa un conflict al rudelor cu preotul din localitate. Familia decedatei susține ca parohul le-a cerut 1.000 de lei pentru locul de veci, in condițiile in care nu ar fi avut dreptul legal sa faca asta. Rudele nu s-au razgandit nici dupa…

- Președintel Partidului Liberal Democrat a venit cu un mesaj in ajunul alegerilor parlamentare de maine, 24 februarie. Deliu indeamna oamenii sa iasa masiv la vot și scrie ca blocul ACUM „este unica opoziție reala”.

- Președintele PSD Vaslui Dumitru Buzatu a declarat vineri, despre demisiile din ultima perioada din PSD, ca „s-a dat ordin pe unitate”. Buzatu mai spune ca nu se este în regula ca "dupa ce ai obținut funcții importante în partid sa-ți iei caciula și sa pleci așa pentru ca…

- Realizarile guvernarii PSD - ALDE, contestate de economie. Liderul coalitiei, Liviu Dragnea, anunta o crestere a PIB de 25% in ultimii doi ani si un avans al veniturilor bugetare de 32% in aceeasi perioada. "Este crestere nominala, cel putin...

- O expeditie a unei echipe de oameni de stiinta britanici va pleca saptamana viitoare in Antarctica pentru explorarea si cercetarea lacului Ellsworth, care se gaseste ascuns la o adancime de trei kilometri sub gheata. Cercetarile ar putea scoate la iveala o lume necunoscuta de aproximativ un milion…

- Presedintele egiptean Abdel-Fattah el-Sissi a negat ca ar exista detinuti politici in tara sa, punand la indoiala concluziile unui raport recent al organizatiei Human Rights Watch care indica existenta a 60.000 de detinuti politici in Egipt, informeaza The Associated Press, citand postul CBS News,…