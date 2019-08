Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin cinci persoane au murit dupa ce un elicopter și un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in insula spaniola Mallorca, au informat autoritațile spaniole, citate de Associated Press.EXCLUSIV Mișcare interesanta. Mircea Diaconu la un pas sa intre in cursa prezidențiala Guvernul…

- Cel puțin cinci persoane au murit dupa ce un elicopter și un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in insula spaniola Mallorca, au informat autoritațile spaniole, citate de Associated Press, potrivit Mediafax. Guvernul regional din Insulele Baleare, care includ insula Mallorca, a anunțat…

- Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, duminica, intr-un accident aviatic in care un elicopter și un avion de mici dimensiuni s-au ciocnit in aer deasupra insulei Mallorca. Guvernul regional al insulelor Baleare din Spania, inclusiv Mallorca, a anunțat ca accidentul s-a produs la ora locala 13.35…

- Reprezentanții organizației care deține nava Open Arms, la bordul careia se afla peste 100 de migranți, au anunțat luni ca ar fi fost informați ca Guvernul spaniol le va permite celor aflați la bordul navei debarcarea în insula Mallorca, potrivit Euronews, citat de Mediafax. „Acum, dupa…

- Cel puțin trei persoane au murit sambata in Germania, dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a lovit de o cladire din sud-vestul țarii, au informat surse din Poliția germana, citate de site-ul agenției DPA, relateaza Mediafax.Incidentul s-a produs in orașul Bruchsal, aflat la aproximativ 70…

- Cei doi romani, unul in varsta de 33 de ani, celalalt de 44 de ani, au decedat marti dimineata in timp ce curatau cuvele aflate in pivnita, iar spaniolul de 44 de ani a murit in cursul serii, in urma intoxicatiei, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului regional. Cazul a provocat reactia…

- Europa va trece printr-o noua zi caniculara. Este un val de caldura fara precedent pentru aceasta perioada a verii, spun expertii. Temperaturile ar putea creste cu pâna la 17 grade peste medie pâna la sfârsitul acestei saptamâni. Deja mai multe state printre care Franta,…

- Noua persoane au murit vineri in urma prabusirii unui avion de agrement in nordul arhipelagului american Hawaii, au transmis autoritatile locale, potrivit AFP. Aparatul de zbor, un King Air cu doua motoare folosit pentru transportul de parasutisti, s-a prabusit la decolare in apropiere de…