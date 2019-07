Stiri pe aceeasi tema

- Soția barbatului suspectat de crima oribila de la Caracal a fost chemata de la Timișoara pentru audieri. Alaturi de ea se afla și doi dintre cei patru copii ai barbatului. Aceștia au fost chemați pentru a da detalii despre comportamentul suspectului din ultima periada, asta in cazul in care…

- Cazul criminalului de la Caracal a șocat intreaga țara! Alexandra Maceșanu a apelat la Poliție joi seara și a dat indicii despre locația unde este ținuta captiva, dar a fost gasit abia a doua zi, mult prea tarziu! Anchetatorii au gasit in casa criminalului din Caracal, Gheorghe Dinca, ramașițe umane…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 ani despre care se crede ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu, fata de 15 ani rapita la Caracal, a fost dus, sambata dupa-amiaza, la Tribunalul Dolj cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Monica Melencu, mama fetei care a disparut pe 14 aprilie din Caracal, a ajuns sambata dimineața la casa lui Gheorghe Dinca, barbatul retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol. Femeia a ajuns la locul in care Gheorghe Dinca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșanu,…

- Gheorghe Dinca, barbatul de 66 de ani din Caracal, banuit ca ar fi ucis și ars doua tinere disparute din județul Olt, a fost reținut sambata dimineața pentru 24 de ore, relateaza Mediafax. „Gheorghe Dinca a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, urmand…

- Polițiștii au descoperit, vineri, cadavrele a doua fete in urma unei percheziții realizate in curtea unui barbat din Caracal. Anchetatorii fac verificari pentru a stabili daca exista o legatura cu adolescentele disparute dupa ce au fost luate la ocazie, la diferența de trei luni. Georgian Dragan, purtatorul…

- Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) a trimis polițiștilor „o arie in Munții Apuseni și trei locații greșite”, in cazul adolescentei de 15 ani care a disparut in Caracal. Declarația aparține purtatorului de cuvant al Poliției Romane, Georgian Dragan, care a explicat ca polițiștii au mers in zonele…