Stiri pe aceeasi tema

- Noul film din universul Marvel, "Avengers: Endgame", stabileste recorduri dupa recorduri și a ajuns cel mai profitabil din istorie. Pelicula cu supereroi a avut incasari de 2 miliarde 790 milioane de dolari de la lansarea sa in luna aprilie.

- Pelicula cu supereroi ”Avengers: Endgame” a devenit duminica filmul cu cele mai mari incasari din istoria cinematografului, detronand recordul detinut de ”Avatar”, potrivit AFP. Cel de-al 22-lea film din universul cinematografic Marvel a obtinut peste 2,790 miliarde de dolari la nivel mondial de la…

- Pelicula cu supereroi ''Avengers: Endgame'' a devenit duminica filmul cu cele mai mari incasari din istoria cinematografului, detronand recordul detinut de ''Avatar'', potrivit AFP. Cel de-al 22-lea film din universul cinematografic Marvel a obtinut peste 2,790 miliarde…

- Cel de-al 22-lea film din universul cinematografic Marvel a obtinut peste 2,790 miliarde de dolari la nivel mondial de la lansarea sa pe marile ecrane in luna aprilie, a anuntat compania Disney. Sursa: Agerpres Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- „Omul-Paianjen: Departe de casa/ Spider-Man: Far From Home”, regizat de Jon Watts, a debutat in fruntea box office-ului romanesc de weekend cu incasari de peste 1,7 milioane de lei.Al saptelea film al francizei si a 23-a productie Marvel a generat in primul weekend pe marile ecrane romanesti…

- Filmul ”Avenger: Endgame” al celor de la Marvel a depașit producția ”Avatar” la incasari și a ajuns astfel cel mai vandut film din lume, stabilind un nou record, cu 2,75 miliarde de dolari in box-office la nivel global, scrie Forbes. Spre comparație, ”Avatar” are incasari la nivel global de 2,749 miliarde…

- Franciza "Spider-Man" paraseste Statele Unite ale Americii pentru cel mai recent film din universul Marvel. Legendarul supererou va lupta impotriva raufacatorilor in trei dintre cele mai frumoase orase ale Europei.

- Vechile casete VHS cu filme Disney sunt o adevarata comoara acum, in condițiile in care filme pe cum Mica Sirena sau Aladdin, pe casete VHS, sunt vandute pe eBay pentru suma de 14.000 de lire, transmite LADbible....