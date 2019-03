SONDAJ pesimist: Românii nu mai au ÎNCREDERE în țara lor Romanii sunt mai pesimisti in ceea ce priveste directia propriei tari si mai optimisti fata de cea a Europei, releva datele unui sondaj national realizat de INSCOP Research in perioada 5 – 13 martie, la comanda Fundatiei Konrad Adenauer. Astfel, 72,8% dintre romani considera ca directia in care se indreapta Romania este gresita. Un procent de 17,8% este de parere ca directia in care merge tara este buna, in timp ce 9,4% dintre respondenti nu stiu sau aleg sa nu... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

