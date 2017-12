SONDAJ IRES. Guvernul, VINOVATUL anului 2017. Parlamentul, la fel ca președintele 1.627 de persoane au raspuns sondajului reprezentativ la nivel național. Eroarea este de 2,5%, plus sau minus. Sondajele au fost realizate prin telefon, aplicandu-se metoda CATI, in perioada 6-8 decembrie 2017. Rezultatele sondajului IRES arata ca romanii au fost cel mai ingrijorați in 2017 de criza politica. La intrebarea deschisa, 27% au indicat acest raspuns. Pe al doilea loc a stat creșterea prețurilor, 24%. Surprinzatoare este poziția a treia: 15% dintre cei care au raspuns au spus ca i-a ingrijorat ”frica de boala”. Lipsa locurilor de munca, reducerea veniturilor, nesiguranța… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul se reuneste pentru a stabili data exacta a scrutinului. Partidul Democrat va trebui sa se confurnte cu M5S si cu partidul de dreapta Forza Italia, care doresc masuri dure pentru reducerea migratiei, potrivit News.ro. Fluxul de migranti, in principal provenind din Africa sub-…

- Sergio Mattarella, presedintele Italiei, a dispus joi seara dizolvarea Senatului si Camerei Deputatilor, urmând ca Guvernul în functie sa stabileasca data viitoarelor alegeri legislative, care probabil vor fi organizate în martie 2018,

- Guvernul da unda verde pentru aducerea a 7.000 de muncitori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, potrivit unei Hotarari aprobate joi. Documentul prevede majorarea cu 1.500 de locuri a contingentului pe tipuri de lucratori nou-admisi, fata de cel stabilit pentru anul 2017. Astfel,…

- Cititorii Evenimentului zilei au decis cine a fost cea mai importanta personalitate non-politica. Tenismana Simona Halep este cea care a cucerit cel mai mult inimile, dar și interesul cititorilor Evz, fiind urmata in clasament de doctorul Raed Arafat, Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, mișcarea #Rezist…

- Guvernul va subvenționa crearea locurilor de munca. Cuantumul subvenției pentru un loc de munca creat este de 40 mii de lei pentru anul 2018. Incepand cu anul urmator, cuantumul subvenției se va indexa anual in funcție de majorarea salariului mediu pe economie.

- Autor: Florentin SCALETCHI (Paraleli suntem noi cu memoria si mintea) Pornind de la definitia paralelei din geometrie, care spune ca sunt doua linii drepte care nu se intalnesc niciodata, constatam ca e o mare eroare sa o folosesti macar si ca metafora in contextul unui stat si, cu-atat mai mult, intr-un…

- "UDMR nu are nicio intenție sa creeze o dependența politica sau sa impiedice lupta impotriva corupției. Noi dorim un singur lucru: atunci cand vorbim despre stat de drept sa ințelegem același lucru. Sa ințelegem ca legea este mai presus toți și toate, ca lege trebuie sa insemne același lucru pentru…

- Cabinetul Tudose ar urma sa adopte in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor.Guvernul estimeaza o crestere a Produsului Intern Brut (PIB) de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (196 miliarde euro), potrivit proiectului…

- Presedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, a declarat ca la mitingul organizat pe 9 decembrie vor fi prezenti in jur de 30.000 de oameni, afirmand ca USR si PNL nu au reusit sa stranga decat 700 de manifestanti, iar oamenii vor putea sa spuna cine ii reprezinta. ”Din cate am inteles,…

- Președintele venezuelean Nicolas Maduro, inspirat de modelul bitcoin, a anunțat duminica lansarea monedei virtuale “petro&", bazata pe principala resursa a țarii sale, țițeiul, transmite Reuters.

- In urma promisiunilor electorale, guvernul PSD-ALDE s-a ținut de cuvant in ceea ce privește pomana electorala. Astfel, pensiile și ajutoarele sociale au crescut. Dar cu ce consecințe? Bugetul tarii sufera de pe urma acestor creșteri, in ciuda avertizarilor specialiștilor, guvernul neținand…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, sambata, la Timisoara, ca Parlamentul si Guvernul au functionat, in ultimul an, „precum o casa de avocatura si de mentenanta a lui Liviu Dragnea".

- Prabușirea negocierilor pentru formarea unui guvern sub conducerea cancelarului Angela Merkel a aruncat Germania intr-o criza profunda, care ar putea avea implicații și asupra UE. Urmeaza noi negocieri sau chiar posibile alegeri anticipate pentru formarea unui alt guvern, dar este neclar daca Merkel…

- Ioan Ciupilan, primrul municipiului Huși Primarul Ioan Ciupilan declara ca, de nenumarate ori, agenții economici i s-au plans de lipsa forței de munca. Deficitul este cauzat, in principal, de salariile mici. Municipiul Huși se confrunta cu o acuta lipsa de forța de munca. Semnalul de alarma a fost tras…

- Declarație politica: Egalitatea accesului pe piața muncii și a condițiilor de munca și salariale sunt susținute de Partidul Social Democrat Domnule Președinte,Doamnelor și domnilor deputați, In declarația mea politica de astazi voi aborda un subiect nespus de important lanivel…

- Presedintele parlamentului unicameral bulgar Dimitar Glavcev a demisionat vineri pentru a evita o criza politica in momentul in care Bulgaria se pregateste sa preia in ianuarie presedintia semestriala a Uniunii Europene, relateaza Reuters, preluat de MIA, scrie agerpres.ro. Socialistii din…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri generale (parlamentare), PSD ar fi votat de 44% din alegatori, PNL ar obtine 26%. ALDE a ajuns la 11%. USR se afla la 6%, in timp ce PMP si UDMR se situeaza la 4%. La intrebarea care este cea mai importanta instituție a Statului Roman, cei mai multi…

- Președintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut Rusiei și Statelor Unite sa-și retraga trupele din Siria pentru a purcede la o soluționare politica a crizei. „Se spune ca criza nu se rezolva pe cale militara. Atunci sa-și retraga militarii, iar soluția la criza va fi politica. Haideți sa cautam impreuna…

- Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a cerut Rusiei și Statelor Unite sa retraga trupele din Siria pentru a incerca o soluționare politica a crizei, transmite RIA Novosti. „Se tot spune ca criza nu poate fi rezolvata pe cale armata. Atunci sa-și retraga militarii, iar soluția la criza va fi una politica.…

- USR ii cere presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa demisioneze din functie pentru a se ocupa de problemele pe care le are cu Justitia. Anunțul a fost facut, luni, de presedintele partidului, Dan Barna. „Azi dimineata, Liviu Dragnea a fost din nou la DNA si va propun sa ne imaginam unde…

- Miniștrii de externe ai țarilor membre UE au adoptat luni sancțiuni impotriva Venezuelei, inclusiv un embargo asupra armelor, ca raspuns la criza politica grava care afecteaza aceasta țara, relateaza dpa și AFP. Venezuela devine astfel prima țara din America Latina care este vizata…

- Parlamentarii USR de Timiș organizeaza joi, 16 noiembrie, o dezbatere pe tema crizei de forța de munca din cel mai vestic județ al țarii. Sunt așteptați sa participe toți cei interesați sa discute despre aceasta problema majora cu care se confrunta in prezent județul Timiș.

- Tariceanu, despre amanarea masurilor fiscale. Președintele ALDE a declarat, luni, la Senat, ca atunci cand e vorba de aprobarea unui pachet atat de important de masuri, de catre Executiv, rapiditatea nu e factorul cheie. Calin Popescu Tariceanu a declarat ca nu știe despre o ședința a coaliției care…

- Intr-o lume in care totul e politica, increderea romanilor in politicieni și politica romaneasca este extrem de mica. Potrivit rezultatului sondajului IRES, romanii au cea mai multa incredere in primari (37%), judecatori (36%), procurori (34%), funcționari publici (30%), patroni/intreprinzatori…

- Intrebat de o jurnalista ce parere are despre declarațiile lui Tariceanu conform carora forțe subterane conduc Romania și nu lasa Parlamentul și Guvernul sa iși faca treaba, președintele Klaus Iohannis a raspuns, referindu-se la președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu : “Declarațiile acestui…

- Solicitat sa comenteze faptul ca seful statului a criticat joi masurile fiscale pe care Guvernul intentioneaza sa le adopte vineri, Dragnea a raspuns: „ Eu nu am vazut-o ca pe o critica, am vazut-o ca pe o incercare de a prezenta o analiza, ulterior spunand ca de fapt nu este o analiza proprie”. „Pana…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a susținut, joi, la Deva, ca puterea legislativa și executiva vor acționa in perioada urmatoare pentru gasirea unei soluții in ceea ce privește lipsa forței de munca din anumite domenii, intrucat mulți cetațeni romani care sunt activi, care pot munci, prefera sa se mulțumeasca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca legea ajutoarelor sociale a avut si efecte nedorite, afirmand ca in perioada urmatoare Guvernul si Parlamentul trebuie sa gaseasca cea mai buna forma a legii pentru ca oamenii care pot munci sa nu mai beneficieze de ajutoare sociale.Citeste…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca legea ajutoarelor sociale a avut si efecte nedorite, afirmand ca in perioada urmatoare Guvernul si Parlamentul trebuie sa gaseasca cea mai buna forma a legii pentru ca oamenii care pot munci sa nu mai beneficieze de ajutoare sociale. „Din pacate,…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca Parlamentul și Guvernul se vor gandi la „cea mai buna soluție” pentru ca ajutoarele sociale sa ajunga la cei care au intr-adevar nevoie de ele, nu și la cei care pot munci, dar se mulțumescu cu statutul de asistați.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a criticat faptul ca unii romani apti de munca prefera sa ia ajutoare sociale in loc sa se angajeze, in conditiile in care tot mai multe firme se plang de lipsa fortei de munca. Liderul PSD, partid care, sociologic, este in preferintele asistatilor social, anunta ca…

- Marti, 31 octombrie 2017, Parlamentul a adoptat majorarea varstei de pensionare in cazul tuturor medicilor, care nu se vor putea pensiona mai devreme de 67 ani. Ministerul Sanatatii i-a convins pe deputati, de care depinde decizia, sa fie de acord cu mentinerea medicilor mai mult timp la munca, din…

- Presedintele organizatiei municipale Constanta a Partidului National Liberal, consilierul judetean George Muhscina, condamna politica falimentara a Primariei Constanta de a lua bani de la educatie si dezvoltare pentru a subventiona pretul la incalzire."Constantenii sunt pusi din nou intr o situatie…

- Guvernul kuweitian si-a prezentat luni demisia, dupa o noua disputa cu parlamentul, a anuntat agentia oficiala KUNA, preluata de AFP, scrie agerpres.ro. Emirul Kuweitului, seicul Sabah Al-Ahmad Al-Sabah, a acceptat demisia cabinetului condus de premierul Jaber Mubarak Al-Sabah, care urmeaza…

- Perceptia privind mediul de afaceri din Romania se deterioreaza, desi economia creste, conform ultimului sondaj realizat de Consiliul Investitorilor Straini (Foreign Investors Council). Rezultatele sondajului din septembrie 2017 arata ca peste 60% dintre respondenti se asteapta ca veniturile si afacerile…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține, cu referire la recenta criza politica ca el nu va accepta niciodata ca DNA sa faca un Guvern și a anunțat ca va pleca din politica, daca acest lucru se va intampla.”Eu nu accept ca DNA sa faca Guvernul, atunci cand DNA va face Guvernul eu…

- "In punctul in care ne aflam astazi riscam sa pierdem o sansa uriasa de a pune, pentru prima data, teme de interes pentru romanii din tara sau din afara pe agenda dezbaterilor europene. Timp de un an si jumatate incepand cu mijlocul anului viitor, Romania va fi implicata direct in gestionarea celor…

- Dupa conflictul care a pus stapanire zilele acestea pe PSD, liderii partidului au decis sa schimbe regulile. Dupa ce premierul Tudose a recunoscut ca exista o comunicare slaba si o lipsa de coordonare, presedintele Liviu Dragnea a anuntat si noile directive stabilite in cadrul CExN. "Guvernul…

- [citeste si] Dacian Cioloș a spus ca nu ințelege de ce fostul premier dezinformeaza și lanseaza in spațiul public astfel de informații false. "Vad ca Victor Ponta a zis azi ca aș fi negociat cu Liviu Dragnea sa raman premier in guvernul PSD. O asemenea bazaconie n-am mai auzit de mult!…

- ”E o tinta PSD, sunt o tinta eu. Este clar. PSD-ul are o cota de incredere uriasa la ora la care vorbim, nu a reusit sa fie dus in jos. Dupa alegeri a avut o cota de incredere mai mare, a mai scazut, a crescut, dar de o perioada ramane acolo sus, nici macar nu e foarte sanatos pentru scena politica.…

- Presedintele separatist catalan Carles Puidgemont a declarat marti seara in Parlamentul regional ca respecta votul in favoarea independentei acestei regiuni, dar va cauta mai intai sa negocieze cu autoritatile spaniole, transmite BBC News. “Guvernul catalan şi cu mine propunem Parlamentului…

- Presedintele separatist catalan Carles Puidgemont a declarat marti seara in Parlamentul regional ca respecta votul in favoarea independentei acestei regiuni, dar va cauta mai intai sa negocieze cu autoritatile spaniole, transmite BBC News. “Guvernul catalan şi cu mine propunem Parlamentului…

- Premierul Mihai Tudose se afla, la momentul transmiterii acestei stiri, la Palatul Cotroceni, unde are o intrevedere cu presedintele Klaus Iohannis, cel mai probabil despre noua criza politica, au declarat surse politice, in exclusivitate, pentru Mediafax. Potrivit surselor politice, premierul Mihai…

- Criza care a cuprins Spania in urma referendumului controversat din Catalonia i-a determinat pe mii de spanioli sa marșaluiasca pe strazile din capitala Madrid. Oamenii au pledat pentru unitatea țarii și au facut apel la dialog, noteaza BBC News. Zeci de mii de oameni au ieșit pe strazile din Madrid…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca este ingrijorat ca partidele din opozitie au un nivel al popularitatii foarte scazut in comparatie cu PSD, el comentand ca ”orice dezechilibru pe scena politica nu este sanatos”. ”PSD are o cota de incredere uriasa. Nu s-a reusit sa fie dusa in jos. De o…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, la Romania TV, ca este ingrijorat ca partidele de opozitie au un nivel al popularitatii foarte scazut in comparatie cu cel pe care il conduce, el comentand ca ”orice dezechilibru pe scena politica nu este sanatos”. Advertisement ”PSD are o cota de incredere…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, joi seara, ca este ingrijorat ca partidele de opozitie au un nivel al popularitatii foarte scazut in comparatie cu PSD, el comentand ca ”orice dezechilibru pe scena politica nu este sanatos”. ”PSD are o cota de incredere uriasa. Nu s-a reusit sa fie dus…

- Liderul separatist catalan Carles Puigdemont a declarat ca guvernul sau se pregateste sa declare independenta acestei regiuni a Spaniei probabil "la sfarsitul saptamanii". In acest context, analistii de politica externa au apreciat ca incapacitatea premierului Mariano Rajoy de a gestiona aceasta criza…

- Grupul parlamentar PNL din Senat, caruia i s-au raliat si 13 senatori USR, au inaintat la CCR, la inceptul lunii septembrie, o sesizare privind proiectul de lege care modifica Legea referendumului. „Prin acest demers, PNL nu blocheaza organizarea niciunui referendum la nivel national. PNL…

- Presedintele PSD, Liviu dragnea, a declarat, vineri, ca, atunci cand ministrul Justitiei va veni cu proiectul de sesizare, Guvernul va sesiza CCR in legatura cu anchetarea de catre DNA a adoptarii unor HG, liderul PSD adaugand: ”daca ministrul vine intr-adevar”. 0 0 0 0 0 0…