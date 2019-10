Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, duminica, la Antena 3, ca social-democrații vor discuta despre o eventuala suspendare a președintelui Klaus Iohannis. Viorica Dancila l-a acuzat pe șeful statului ca incalca repetat Constituția indeosebi prin refuzul de face numirile de miniștri propuși…

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu respecta Constitutia si "merita" sa fie suspendat din functie, dar acest lucru nu mai este posibil in acest moment. "Nu se mai...

- Premierul demis Viorica Dancila a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu respecta Constitutia si "merita" sa fie suspendat din functie, dar acest lucru nu mai este posibil in acest moment. "Nu se mai poate in aceste momente. Eu, cat am fost presedintele partidului, nu am mai putut sa-l suspend,…

- Klaus Iohannis a spus ca „cea mai buna soluție pentru redarea legitimitații Parlamentului este, evident, intoarcerea cat mai rapida la votul cetațenilor, adica alegeri anticipate". A precizat ca acest lucru nu poate fi realizat daca nu exista un consens al formațiunilor parlamentare actuale.…

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a afirmat ca nu este rolul președintelui Klaus Iohannis de a ține consultari pentru o noua propunere de comisar european. Tariceanu a spus ca premierul trebuie sa țina cont de conjunctura politica din PE și din Romania cand inainteaza o alta propunere, anunța…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a lansat luni o serie de critici la adresa sefului statului, Klaus Iohannis, ea precizand ca Romania are ''cel mai iresponsabil'' presedinte pe care l-a avut tara noastra vreodata, unul care ''actioneaza constient impotriva propriului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, ca prim-ministrul Viorica Dancila ar trebui sa castige mai intai alegerile in orasul Videle, unde a mai candidat si a pierdut, iar abia apoi sa intre in competitia pentru o alta functie in stat. Viorica Dancila a fost desemnata, sambata,…

- Dana Garbovan spune ca a avut o discutie cu premierul Viorica Dancila si ca a acceptat de principiu propunerea de a fi ministru al Justitiei, cu conditia de a-i fi asigurata independenta deplina si ca presedintele Klaus Iohannis sa fie de acord de principiu.