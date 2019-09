Stiri pe aceeasi tema

- Costa Rica a fost desemnata de ONU drept "Campionul Pamantului" pentru rolul sau de prim plan in combaterea schimbarilor climatice, a anuntat Programul Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) vineri, informeaza dpa si EFE, potrivit Agerpres. Tara din America Centrala a primit cea mai importanta distinctie…

- De la Londra la New York City si de la Perth la Paris, activistii climei vor participa vineri la o greva globala, demonstratiile fiind asteptate sa fie cele mai ample din istorie, transmite Reuters. Greva globala pentru clima este a treia intr-o serie de demonstratii la nivel mondial organizate de…

- Seful diplomatiei braziliene Ernesto Araujo a calificat miercuri eforturile internationale de combatere a schimbarilor climatice drept un complot ce vizeaza distrugerea suveranitatii Braziliei, aflata sub tirul criticilor ca urmare a extinderii incendiilor care au afectat padurea amazoniana, transmite…

- Aproximativ 300 de protestatari au demonstrat, sambata, pe covorul rosu al Festivalului de Film de la Venetia pentru luarea de atitudine impotriva schimbarilor climatice si interzicerea patrunderii in laguna a vaselor de croaziera.

- Cel mai important operator feroviar din Austria intentioneaza sa raceasca liniile de tren supraincalzite si vagoanele afectate de temperaturile din ce in ce mai ridicate, relateaza joi Xinhua.

- Islanda organizeaza duminica o ceremonie de comemorare a primului ghețar disparut din cauza schimbarilor climatice cu invitați din lumea politica și de la universitați din toata lumea, anunța Deutsche Welle.

- Raportul special al Grupului interguvernamental de experti in evolutia climei (GIEC) consacrat schimbarilor climatice, desertificarii, degradarii solurilor, gestionarii durabile a terenurilor, securitatii alimentare si fluxului de gaze cu efect de sera din ecosistemele terestre, a fost aprobat miercuri…

- Domnule Președinte,Oamenii de știința sunt de acord ca am intrat intr-o perioada de dezastru climatic abrupt și suntem in mijlocul unei extincții in masa, ca urmare a propriilor noastre fapte. Suntem nepregatiți pentru pericolul climatic pe care ni-l rezerva viitorul. Ne confruntam cu inundații,…