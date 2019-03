Stiri pe aceeasi tema

- Liam Howlett, component al trupei The Prodigy, a confirmat luni ca vocalistul Keith Flint, colegul sau de trupa, s-a sinucis, relateaza EFE. Howlett a scris pe contul oficial de Instagram al grupului britanic, ca Flint "si-a pus capat vietii" dupa ce politia din Essex a informat in cursul diminetii…

