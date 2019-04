Stiri pe aceeasi tema

- O tanara romanca in varsta de 24 de ani, Sorina Gheorghe, a murit intr-un accident cumplit in Anglia. Iubitul ei, Cristian Miculaiciuc, era blocat in trafic de o ora, din cauza tragediei, cand a aflat ca ea este victima.

- Mai multe echipaje de politie si ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Iasi au fost solicitate sa intervina pe DN28, pe raza comunei Raducaneni, in urma unui accident in care au fost implicate doua...

- FOTO – Arhiva Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Salaj s-au deplasat, duminica, 17 martie, in jurul orei 15:30, la un accident rutier produs in localitatea Galgau, in care a fost implicat un autoturism și un biciclist. Potrivit primelor informații, un barbat in varsta de 79 de ani, din localitatea…

- Trafic ingreunat pe DN 1, luni, 25 februarie 2019, intre Alba Iulia și Teiuș, din cauza unui accident in care au fost implicate 5 autovehicule, respectiv un TIR și 4 autoturisme. Coliziunea s-a produs la intrarea in Teiuș, iar cauza probabila este nepasarea distanței in mers de catre conducatorul TIR-ului.…

- Un sofer roman a fost arestat in Olanda, dupa ce a ucis cu camionul un om si a ranit alti cinci. Acesta a intrat cu camionul intr-o coloana de mașini. De asemenea, șase masini au fost distruse. Camionul condus de un roman in varsta de 60 de ani a intrat in plin intr-o coloana de […]

- Traficul este ingreunat sambata seara, pe DN 1, la intrare in municipiul Sibiu, pe directia spre Valcea, unde a avut loc o coliziune in lant, cu trei masini, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Elena Welter, potrivit Agerpres.

- Potrivit motivarii primei instante, accidentul produs in data amintita nu a avut loc doar din cauza sa, ci si din cauza victimei, care a traversat prin loc neregulamentar. Astfel, conform documentului, victima a avut o vina cuantificata la 50- in producerea accidentului ce a avut loc pe soseaua Nicolina…

- O persoana a murit, iar alte doua au fost ranite, marți dimineata, in urma unui accident produs in zona de vest a tarii... The post Accident mortal in vestul tarii! Un microbuz cu 16 pasageri și un TIR s-au ciocnit violent. Trafic blocat appeared first on Renasterea banateana .