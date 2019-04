Sofer in stare grava dupa un accident in Constanta

A treia zi a saptamanii a inceput cum nu se poate mai rau pentru doi conducatori auto, ale caror autovehicule au fost implicate intr-un accident cu urmari grave, produs pe DN22C. A fost vorba despre o coliziune intre doua autoturisme, ce a avut loc in jurul orei 6 dimineata, intre Cernavoda si Medgidia. Din cate […] Sofer in stare grava dupa un accident in Constanta is a post from: Ziarul National