- Absent de pe banca tehnica a Spaniei la ultimele meciuri din cauza unor probleme personale, Luis Enrique și-a dat demisia din funcția de selecționer al ibericilor, dupa cum anunta jurnaliștii de la AS.com.De pregatirea naționalei Spaniei se va ocupa Roberto Moreno, cel care i-a fost secund lui Enrique…

- Nationala masculina de volei a Romaniei s-a calificat in finala competitiei Silver League, miercuri, dupa ce a invins formatia Danemarcei cu scorul de 3-0 (25-20, 25-19, 25-23), la Slagelse, in Grupa B. Tricolorii, calificati la turneul final al Campionatului European, au obtinut a cincea victorie din…

- Romania a castigat, luni, meciul cu Malta de la La Valetta, scor 4-0 in preliminariile Euro 2020. Tot in Grupa F, Insulele Feroe – Norvegia 0-2 si Spania – Suedia 3-0. „Tricolorii” au deschis scorul rapid prin Pușcaș (7). Tot atacantul care joaca in Italia a majorat diferența (29). Chipciu (34) a prins…

- Federatia Spaniola de Fotbal a anuntat, luni, încetarea colaborarii cu sponsorul tehnic Adidas, si a invitat firmele competitoare la negocieri în vederea semnarii unui nou contract, transmite Mediafax.Cele doua se aflau într-un parteneriat înca din anul 1991, iar actualul…

- Meciul dintre nationalele Romaniei si Spaniei, din preliminariile EURO 2020, se va juca pe Arena Nationala din Bucuresti, in data de 5 septembrie, de la ora 21:45, potrivit site-ului Federatiei Romane de Fotbal.

- TITULARI… Vasluienii Alex Pascanu si Andrei Ciobanu au fost integralisti in infrangerea suferita de Romania U21 in deplasare cu Spania U21. “Tricolorii” au pierdut, la limita, scor 0-1, dupa o partida dominata de iberici. Reprezentativa Under 21 a Romaniei a inceput pregatirile pentru Campionatul European…

- Romanii au inceput temator partida, fiind forțați sa se apere jos, in treimea proprie. Borja Mayoral, varful imprumutat de Real Madrid la Levante, a fost cel mai periculos adversar in prima repriza. Tentativele sale au fost blocate de Adrian Rus, in minutul 18, respectiv de portarul Ionuț Radu, in…