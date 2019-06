Stiri pe aceeasi tema

- O racheta Falcon Heavy a companiei SpaceX va lansa din Florida, pe 24 iunie, un satelit de marimea unei paini si echipat cu o imensa vela solara din poliester stralucitor, ce va reprezenta unicul sau mijloc de propulsie in spatiu, informeaza AFP. Conceptul alimenteaza visurile astronomilor de multe…

- O racheta Falcon Heavy a companiei SpaceX va lansa din Florida, pe 24 iunie, un satelit de marimea unei paini si echipat cu o imensa vela solara din poliester stralucitor, ce va reprezenta unicul sau mijloc de propulsie in spatiu, informeaza AFP. Conceptul alimenteaza visurile astronomilor…

- Madonna se ține de promisiunea facuta fanilor și lanseaza piesa „Future” feat. Quavo, care a fost produsa in colaborare cu Diplo. „Future” este un material incredibil, ce iți ramane instant intiparit in minte, o combinație reușita intre sunetele electronice și influențele jamaicane calde. „Future” este…

- Major Lazer da lovitura cu lansarea unui single echivalent cu o experiența muzicala completa, „Can’t Take It From Me”, ce reda colaborarea inedita dintre faimosul proiect muzical și Skip Marley, alaturi de care Major Lazer pare a se reintoarce la influențele caraibiene ce l-au consacrat. Legenda lui…

- Cel putin zece persoane au fost gasite decedate in noaptea de luni spre marti in Rio de Janeiro in urma ploilor torentiale care au provocat inundatii si alunecari de teren, au anuntat autoritatile braziliene, citate de AFP. Primul bilant oficial, care indica trei morti, anuntat in prima parte a zilei…

- Trei persoane au murit, astazi, dupa ce avionul de mici dimensiuni in care se aflau s-a prabusit pe un camp din satul Erzhausen, la sud de orasul german Frankfurt. Dupa impactul cu solul, resturile avionului s-au imprastiat pe o zona de 20 de metri. Tragedia aviatica a fost urmata de un accident rutier,…