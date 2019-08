Smart City, Hunedoara. Bănci cu încărcare solară și internet gratuit în oraș Aleea pietonala Corvin a fost dotata astazi cu alte patru banci cu incarcare solara, dupa celelalte patru mese cu incarcatoare solare. Astfel, hunedorenii și turiștii care trec prin zona se pot odihni pe una dintre cele patru banci, in timp ce admira spectacolul fantanii arteziene, iar intre timp iși pot incarca gratuit telefoanele mobile sau alte dispozitive care pot fi alimentate de la porturile USB. Cele patru banci sunt prevazute cu panouri fotovoltaice cu durata proiectata de viața de 20 de ani, acumulator solar Deep Cycle AGM, Wi-fi, priza dubla USB cu incarcare rapida (patru… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Municipalitatea bacauana instaleaza echipamente pentru a oferi locuitorilor din oras internet gratuit prin intermediul rețelelor WiFi. Municipiul Bacau a obținut finanțare in cadrul programului #WiFi4EU al Comisiei Europene. Inițiativa WiFi4EU promoveaza accesul gratuit la Wi-Fi in spații publice, peste…

- INTERNET DE LA UE… Este aproape de finalizare implementarea proiectului prin care municipiul Barlad va avea internet gratuit pe scara larga, destinat localnicilor. Initiativa WiFi4EU promoveaza accesul gratuit la Wi-Fi in spatii publice precum parcuri, piete si cladiri publice, biblioteci, centre de…

- Comisia Europeana a aprobat, saptamana trecuta, acordarea unui ajutor de investitii in valoare de 27,4 milioane de euro pentru realizarea platformei multimodale din Portul Galati, cel mai mare port fluvial al tarii. In luna aprilie a acestui an, Romania a notificat Comisiei Europene planul sau de a…

- Un anunt important a venit astazi de la Comisia Europeana cu privire la operatorul de telefonie mobila din Romania, si vorbim despre o schimbare foarte importanta in tara noastra. Mai exact, cei de la Comisia Europeana au aprobat tranzactia prin care Vodafone a cumparat UPC, insa vorbim despre o tranzactie…

- Animals International si Comisia Europeana au avertizat Romania sa nu aprobe un astfel de transport pe timpul verii. Cu toate acestea, nava incarcata cu 70.000 de oi a plecat din portul Midia.

- O ”nota privind implementarea și programarea fondurilor UE”, semnata de ministrul Fondurilor Europene, Roxana Minzatu, atrage atenția ca pentru Cadru Financiar Multianual al Uniunii Europene 2021 – 2027 s-a constatat ca nu exista, la nivelul ministerelor de linie, o analiza a situației și a nevoilor,…

- Comisia Europeana CE a anuntat, in data de 14.05.2019, lista localitatilor castigatoare ale celui de al doilea apel de proiecte din programul WiFi4EU, prin care 248 de localitati din Romania vor primi bonuri valorice de 15.000 de euro fiecare pentru instalarea de puncte de acces public si gratuit la…

- Comisia Europeana a prezentat, miercuri, un document in care critica masurile fiscale luate de Guvernul de la Bucuresti si concluzioneaza ca Romania se confrunta cu dezechilibre macroeconomice. "In special, vulnerabilitatile sunt legate de scaderea competitivitatii prin costuri si de adancirea…