Slipknot a devenit prima trupa rock care s-a clasat in fruntea topului britanic al albumelor in ultimii patru ani, informeaza BBC.

Cel de-al saselea album al grupului american de nu metal, „We Are Not Your Kind”, a debutat pe primul loc in clasament, cu 31.800 de unitati vandute (copii fizice, descarcari si accesari online), devansandu-l pe Ed Sheeran cu „No 6 Collaborations Project”.

In plus, este pentru prima data in 18 ani pentru trupa americana cand ocupa aceasta pozitie in topul britanic, de la „Iowa” (2001).

