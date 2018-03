Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Valahia Targoviște a transmis o scrisoare premierului Viorica Dancila, cu prilejul vizitei acesteia in județul Dambovița. Sindicatul a Post-ul Sindicaliștii de la Valahia i-au cerut premierului Dancila sa salveze COS! Societatea este in prag de faliment apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila a discutat, astazi, in cadrul unei vizite oficiale, in Dambovița, cu reprezentantii fabricilor Arctic, KabluTronic, Mefa, Post-ul DAMBOVIȚA: Premierul Dancila, discuții cu reprezentanții unor societați și cu primarii. Presa nu a avut acces apare prima data in Gazeta…

- Prima vizita in teritoriu a premierului Viorica Dancila, in Dambovita, de joi, a fost scurtata, ”vinovata” fiind intrarea in vigoarea codului de ninsori, ea promitandu-le autoritatilor locale si investitorilor cu care s-a intalnit sprijin pentru rezolvarea problemelor semnalate.

- Astazi, 22 martie, dupa cum știm premierul Romaniei , Viorica Dancila s-a aflat in județul Dambovița, intr-o vizita de lucru. Cu toate ca a stat cateva ore bune prin județ, oficialul nu a reușit sa ajunga și in comuna dambovițeana Valeni Dambovița, unde zeci de familii sunt in culmea disperarii și vad…

- Aflata intr-o vizita de lucru in Dambovita, premierul Viorica Dancila a raspuns intrebarilor legate de situatia grea prin care trec 14 familii din Valeni Dambovita, afectate de o alunecare de teren produsa saptamana trecuta.

- "Vom incerca nu numai sa-i ajutam pe oameni acum, ci sa-i ajutam si dupa ce aceste probleme legate de inundatii, legate de alunecarile de teren vor trece. Vom incerca chiar sa cautam solutii si la nivel european, sa vedem care este situatia si daca putem accesa fondul de solidaritate", a spus Dancila.…

- Teodor Meleșcanu spune ca nu este vorba despre o lista cu ambasadori care sa fie evaluați cu prioritate, ci se va face o analiza asupra activitații tuturor diplomaților romani. "Nu este vorba despre o lista de ambasadori, ci de o cerere pentru evaluarea activitații ambasadelor, care bineințeles…

- Cei 80 de angajati ai termocentralei Mintia, care au declansat marti dimineata un protest spontan in sala de comanda a unitatii, solicita prezenta la sediul sucursalei a premierului Viorica Dancila si a liderilor politici Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, in vederea deblocarii situatiei de criza…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Echipajele de interventie din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al Judetului Dolj au fost solicitate sa intervina, in ultimele 24 de ore, la 27 situatii de urgenta dupa cum urmeaza: SERVICIU VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA – 2 ...

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii CNCD a ajuns la concluzia ca afirmatia premierului Viorica Dancila despre "autisti" care dezinformeaza la Bruxelles se incadreaza in limitele libertatii de exprimare si nu constituie discriminare."Colegiul director al Consiliului National pentru Combaterea…

- Autoritatile din Braila au decis, luni, suspendarea cursurilor in unitatile din judet, in zilele de marti si miercuri. Hotararea a fost luata in Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta.

- PMP condamna tentativele de incendiere a unor institutii de invatamant cu predare in limba romana din Cernauti si ii solicita premierului Viorica Dancila sa isi asume de urgenta actiuni concrete privind situatia romanilor din Ucraina, afirma presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac.

- Politologul Alina Mungiu Pippidi iese din nou la rampa, de aceasta data insa cu o scrisoare deschisa adresata premierului Viorica Dancila si ministrului Justitiei, Tudorel Toader. In scrisoarea publicata pe romaniacurata.ro, Pippidi sustine ca un Guvern responsabil nu poate cere revocarea sefei anticoruptie…

- Situatia critica de pe DJ 109F, intre Poiana Blenchii si limita cu judetul Maramures, a determinat autoritatile sa inchida sectorul de drum pe durata nedeterminata. Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta intrunit joi seara pentru a analiza efectele produse de fenomenul de reactivare a caderilor…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) discuta, marti , despre declaratiile premierului Viorica Dancila, care i-a catalogat drept „autisti“ pe cei care „dezinformeaza UE in ciuda faptului ca stiu adevarul“. Conform presedintelui CNCD, Asztalos Csaba, Dancila nu a confirmat prezenta…

- Audierile de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pe tema declaratiilor Vioricai Dancila, care i-a catalogat drept “autisti” pe cei care “dezinformeaza UE in ciuda faptului ca stiu adevarul”, s-au desfasurat, marti, in lipsa acesteia si vor fi continuate saptamana viitoare, la…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, intr-un interviu la Antena 3, referitor la intalnirea in 3 cu presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila, ca "Presedintele a intrebat-o pe doamna ministru cum vede situatia in ultimele zile, despre subiectul care a fost cel mai important…

- Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita vineri in functia de director de cabinet al premierului Viorica Dancila, cu rang de secretar de stat. Zobuian a fost director de cabinet al liderului PSD, Liviu Dragnea, in perioada in care acesta detinea functia de ministru al Dezvoltarii.

- Uniunea Salvati Romania va sesiza Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii cu privire la declaratiile premierului Viorica Dancila care i-a catalogat drept "autisti" pe europarlamentarii romani care ''dezinformeaza'' la Bruxelles. Potrivit unui comunicat transmis vineri AGERPRES…

- Asociatia Parintilor Copiilor cu Autism considera ca folosirea de catre premierul Viorica Dancila a termenului de autism cu sensul profund negativ, intr-o disputa politica, este o jignire adusa persoanelor cu aceasta afectiune. Asociatia Copiilor cu Autism i-a transmis vineri premierului o scrisoare…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al premierului Viorica Dancila, va susține joi o declarație de presa, dupa ședința de la Guvern. DC News va transmite, in format LIVE TEXT și VIDEO, cele mai importante declarații facute.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, va avea, joi, la intoarcerea din Japonia, o discutie cu premierul Viorica Dancila, privind situatia din DNA. Ministrul a fost chemat de urgenta in Romania pentru a lua masuri privind conducerea institutiei.

- Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri. Totodata, Tudorel Toader a precizat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nu exista la Ministerul Justitiei nicio invitatie primita de la Palatul Cotroceni, in contextul in care in spatiul public au aparut informatii…

- Andreea Pastarnac, fost ministru pentru Diaspora in Guvernul Tudose, a fost eliberata din functia de secretar de stat la MAE, in care fusese numita in urma cu o saptamana, si va deveni consilier de stat in aparatul de lucru al premierului Viorica Dancila.

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a afirmat joi ca nu este mandatat sa ofere vreun comentariu in ceea ce priveste situatia consilierului de stat Darius Valcov, adaugand ca, in cazul care Executivul va avea ceva de comunicat pe acest subiect, o va face cu siguranta. "Nu sunt mandatat sa…

- O problema a fost sesizata alesilor urbei, intruniti in cea mai recenta sedinta ordinara. Cineva reclama faptul ca abonamentele pentru elevi, studenti si pensionari se pot ridica doar din anumite locuri, nu si din mijloacele de transport, la fel ca in celelalte cazuri, cei mai afectati fiind…

- Presedintele Comisiei pentru fonduri europene a PNL, Petru Luhan, a declarat vineri ca premierul Dancila a mintit cand a afirmat ca in Romania au intrat 1,09 miliarde de euro in 2017, bani europeni. El a spus ca Romania a pierdut anul trecut 1,5 miliarde de euro, contrar afirmatiilor…

- Viorica Dancila a reusit sa atraga atentia tuturor la prima sa aparitie publica, dupa ce PSD a propus-o pentru functia de prim-ministru. Paltonul alb cu broderie traditionala a iesit in evidenta, dar nimeni nu stia cine este creatorul obiectului vestimentar deosebit. Haina nu este facuta in strainatate,…

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a sustinut, miercuri, ca Jandarmeria nu a preluat atributiile SPP si ca situatia premierului Viorica Dancila, careia i s-a asigurat protectie de catre Jandarmerie, este una absolut particulara, masura in cazul sau fiind una punctuala.

- Darius-Bogdan Valcov, fostul ministru de Finante, cercetat in mai multe dosare penale, a fost numit consilier de stat in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata marti &...

- Comisarul european Corina Crețu a avut o intrevedere cu premierul Viorica Dancila la Palatul Victoria pentru a discuta tematica fondurilor europene. Comisarul a felicitat-o pe Viorica Dancila, noul prim-ministru al Guvernului Romaniei și a reafirmat deschiderea Comisiei Europene pentru a ajuta Romania…

- 88 de ONG-uri, grupuri informale si cabinete profesionale au semnat o scrisoare deschisa prin care solicita premierului Viorica Dancila sa adopte de urgenta masuri de monitorizare a respectarii ordinelor de protectie si sa deblocheze proiectul Guvernului pentru armonizarea legislatiei cu prevederile…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a prezentat, vineri, principalele modificari aduse programului de guvernare PSD-ALDE, in guvernul condus de Viorica Dancila. Astfel, taxa de solidaritate a fost eliminata, legea pensiilor este unul dintre obiectivele pe care le va avea ministrul Muncii și…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea, primarul Capitalei, a declarat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al PSD, ca unele reactii publice la adresa premierului desemnat Viorica Dancila...

- Scrisoarea trimisa de Comisia Europeana premierului desemnat Viorica Dancila si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului privind situatia justitiei din Romania reprezinta un "avertisment", iar Executivul UE nu exclude declansarea procedurii folosite in cazul Poloniei, afirma surse UE.

- Daneza Caroline Wozniacki, cap de serie numarul 2 si locul 2 WTA, s-a calificat in semifinalele turneului de la Australian Open, dupa ce a invins-o, marti, cu scorul de 6-0, 6-7 (3), 6-2, pe jucatoarea spaniola Carla Suarez Navarro, numarul 39 mondial. Wozniacki a obtinut pentru a doua oara…

- In urma sesizarii, CNCD a decis ca Cristian Tudor Popescu sa fie audiat marti. In emisiunea "Jurnalul de seara" a postului Digi 24 din 16 ianuarie, Cristian Tudor Popescu a asemanat coafura premierului desemnat, Viorica Dancila, cu o specie de maimuta - pavianul cu mantie. In schimb, jurnalistul…

- Foto: Dan Barna, președintele USR si Dumitru Lupescu, deputat USR de Dambovita Comunicat de presa București, 17 Ianuarie 2018 Viorica Dancila premier, Post-ul USR constata ca singurul criteriu de alegere a premierului la PSD este obediența fața de liderul suprem apare prima data in Gazeta Dambovitei…

- Klaus Iohannis a pierdut pe retelele de siocializare- Daca la momentul anuntului Klaus Iohannis avea peste 1.815.300 de fani pe pagina oficiala de Facebook, acum are in jur de 1.813.800. Decizia sa a provocat comentarii precum: "Tocmai v-ati pierdut votul din partea mea la urmatoarele alegeri",…

- Propusa de PSD pentru functia de premier, Viorica Dancila este acum la mana presedintelui Klaus Iohannis, acelasi Klaus Iohannis despre care fiul premierului propus spunea in urma cu un an, pe Facebook: „Nu esti Presedintele Meu”.

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat marti pentru News.ro ca a convocat Biroul Executiv al PNL pentru a stabili mandatul la discutiile de la Cotroceni pe tema nominalizarii premierului."Am convocat Biroul Executiv al PNL pentru ora 13:00, pentru a lua o decizie in perspectiva discutiilor…

- Contractul de achizitie a 227 de transportoare blindate Piranha V a fost semnat vineri in prezenta premierului Mihai Tudose, a viceprim-ministrului Marcel Ciolacu si a ministrului Apararii, Mihai Fifor. Premierul Mihai Tudose si ministrul Apararii au declarat ca acest contract va duce…

- conducerea Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași utilizeaza, ca depozite de carte, doua spații ce pot transforma oricand sediul central de la Cub intr-un Colectiv 2 • Inspectoratul pentru Situații de Urgența și Inspectoratul Teritorial de Munca Iași nu au efectuat controale aici pentru ca li s-a ascuns…