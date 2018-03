Sistemul de credite sociale prinde viata in China. Cetatenii cu scoruri proaste nu mai au voie sa calatoreasca cu avionul sau cu trenul

Stiri pe aceeasi tema

- Congresul National Popular, legislativul de la Beijing, l-a reales, sambata, in unanimitate, pe Xi Jinping in functia de presedinte al Chinei, in urma unui scrutin cu un rezultat previzibil, informeaza agentia de stiri Reuters. Partidul Comunist chinez detine o majoritate covarsitoare…

- Presedintele chinez Xi Jinping a salutat initiativa Coreei de Sud de a avea o abordare pacifista fata de Coreea de Nord, iar Rusia si-a exprimat de asemenea sustinerea, conform unui oficial sud-coreean care se ocupa de relatiile diplomatice, informeaza Reuters, scrie news.ro.Saptamana trecuta,…

- China planuieste sa elimine autoritatea de reglementare a industriilor de media si divertisment si sa o inlocuiasca cu un nou organism, aflat sub un control mai strict al Partidului Comunist, scrie hollywoodreporter.com.

- Adunarea Naționala Populara din China, forul legislativ cu rol decorativ de la Beijing, a adoptat, ieri, un amendament constituțional istoric, care elimina limita de doua mandate la președinția țarii. Decizia...

- Parlamentul Chinei a eliminat, ieri, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist Chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters. Dintre cei aproximativ…

- China se întoarce la perioada Mao Zedong. Adunarea Nationala Populara a abolit limitarea numarului de mandate prezidentiale, ceea ce usureaza calea actualului lider, Xi Jinping, de a ramâne presedinte pe viata.

- Xi Jinping a devenit președinte pe viața in China. Parlamentarii chinezi au trecut, aproape in unanimitate, duminica, amendamentul constituțional care da voie președintelui Xi Jinping sa aiba un numar nelimitat de mandate pe viața. Potrivit AP News , in Congresul Național, aproximativ 3.000 de delegați…

- Modificarile Constitutiei sunt asteptate sa treaca fara emotii de Congresul National al Poporului. Similar rolului parlamentului in alte tari, Congresul este organismul cu cea mai mare putere de decizie din China. Nu a votat niciodata impotriva Partidului Comunist, insa potrivit mai multor surse, duminica,…

- Congresul chinez a votat, duminica, pentru inlaturarea limitelor mandatului prezidential, astfel ca Xi Jinping va ramane presedinte pe viata. Potrivit CNN, din cele 2.964 de voturi inregistrate, doar doua au fost impotriva acestei schimbari, in conditiile in care era nevoie de doua treimi…

- Presedintele american Donald Trump a recurs sambata la mediul sau favorit, Twitter, pentru a se referi la discutia telefonica pe care a avut-o cu omologul sau chinez Xi Jinping avand ca subiect Coreea de Nord, relateaza Reuters. "Presedintele chinez XI JINPING si cu mine am vorbit pe indelete…

- Sistemul de bonificatii la contributiile sociale Initiatorii proiectului propun reglementarea unui sistem de bonificatii pentru anul 2018, pentru achitarea integrala a obligatiilor fiscale estimate, respectiv a contributiilor sociale obligatorii.Astfel:a) pentru depunerea declaratiei…

- Pentru a evita aglomerația de la ghișeele Direcției Generale de Pașapoarte a fost inițiat un sistem de alerta, prin SMS, care il atenționeaza pe posesor ca documentul sau este pe cale sa expire. Sistemul de notificare este operabil de astazi, cand au fost trimise primele mesaje.

- Secretarul de stat american Rex Tillerson efectueaza, incepand de miercuri, primul sau turneu diplomatic in Africa, in incercarea de a consolida aliantele de securitate pe un continent care se orienteaza tot mai mult spre China pentru ajutor si comert, relateaza Reuters. Rex Tillerson urmeaza sa viziteze…

- Comisia Nationala de Dezvoltare si Reforma din China (NDRC) s-a angajat luni sa reduca si mai mult anul acesta capacitatile de productie a otelului si carbunelui, pentru ca tara sa-si...

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a laudat simbata pe omologul sau chinez, Xi Jinping, dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie, deschizindu-i astfel drumul lui Xi pentru mentinerea puterii pe termen nelimitat. Intr-o inregistrare audio…

- Donald trump a declarat ca il admira pe omologul sau chinez Xi Jinping, care și-a prelungit mandatul de președinte pe viața și susține ca ar trebui și Statele Unite sa incerce așa ceva, scrie CNN. Dupa ce Partidul Comunist Chinez a anuntat ca va elimina limita de doua mandate la presedintie , permițandu-i…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- Partidul Comunist din China a interzis folosirea pe internet a literei „N”, deoarece cenzorii chinezi incearca sa amuteasca criticile la adresa incercarii presedintelui Xi Jinping de a deveni lider pe viata.

- Ofensiva cenzurii continua in China, unde președintele Xi Jinping iși intarește poziția dictatoriala pe toate fronturile legislative. Ultima mutare: interzicerea literii "n" pe internet, scrie Digi24.ro.

- Politologul și scriitorul Dan Pavel avertizeaza ca partidul comunist chinez copiaza modelul ”Putin” și pregatește inlaturarea obstacolelor formale legale pentru a-l menține indefinit la putere pe Xi Jinping, ca președinte al ”republicii”.

- Investitorii chinezi, reputati pentru superstitiile lor, au cumparat masiv luni pe bursele locale actiuni ale companiilor al caror nume contine cuvinte precum "imperial" sau "imparat", in momentul in care o schimbare constitutionala ar putea sa il faca pe Xi Jinping presedinte pe viata, scrie AFP.

- Partidul Comunist Chinez (PCC) a propus ridicarea limitei constituționale de doua mandate pentru președintele țarii, deschizand astfel calea menținerii la putere a actualului lider de la Beijing, Xi Jinping....

- Partidul Comunist din China a inaintat astazi o propunere legislativa care prevede eliminarea din Constitutie a clauzei care stabileste ca o persoana nu poate avea mai mult de doua mandate, ceea ce este vazut drept o incercare de-a presedintelui Xi Jinping de a ramane in functie si dupa alegerile…

- Partidul Comunist din China a propus, duminica, anularea unei clauze din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei Reuters si cotidianul Financial Times.

- Trei blocuri cu locuințe sociale, o sala de spectacole, parcuri și un dispensar vor fi construite in cartierul Lumea Noua din Alba Iulia, care este locuit preponderent de etnici romi. Aceasta zona a fost lipsita de investiții, insa autoritațile locale spun ca vor aloca opt milioane de euro in urmatorii…

- Surse politice au declarat pentru site-ul Axios.com ca incidentul a avut loc pe 9 noiembrie 2017, cand presedintele Donald Trump si echipa sa au vizitat Marea Sala a Poporului din Beijing, unde era programata intalnirea cu liderul Chinei, Xi Jinping. In momentul in care a vrut sa intre in…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite duminica la Beijing intr-un atac cu cutit comis de un barbat intr-un mall dintr-un district comercial aglomerat al capitalei chineze, a anuntat politia, intr-un scurt comunicat, transmite Reuters. Agresorul a fost retinut de politisti,…

- China a anuntat ca a introdus in serviciul de lupta noua sa generatie de avioane 'invizibile' J-20, prin care spera sa reduca decalajul fata de Statele Unite ale Americii, transmite vineri Reuters, citand un scurt comunicat al aviatiei militare chineze.Presedintele chinez Xi Jinping supervizeaza…

- Numarul persoanelor care si-au pierdut viata in urma cutremurului cu magnitudinea 6 care a lovit in urma cu doua zile estul Taiwanului a crescut la noua, 266 de persoane fiind ranite si 60 date in continuare disparute, au indicat joi autoritatile, citate de DPA. Majoritatea celor dati…

- Sistemul solar Trappist-1 a ajuns pe primele pagini ale ziarelor in urma cu un an, cand astronomii au dezvaluit ca include mai multe planete ca Pamantul. Noi amanunte fascinante au iesit la iveala despre planetele din sistemul Trappist-1, in contextul in care oamenii de stiinta incearca sa afle mai…

- Premierul britanic Theresa May i-a avertizat pe cetatenii europeni care vor sosi in Regatul Unit dupa Brexit-ul de anul viitor ca ar putea sa nu beneficieze de unele drepturi, o pozitie care anunta o confruntare cu Uniunea Europeana cu privire la tratamentul acordat europenilor in perioada de tranzitie,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, si omologul sau chinez, Xi Jinping, si-au exprimat speranta, in cursul unei convorbiri telefonice avute luni, ca reluarea dialogului intre cele doua Corei ar putea provoca o schimbare in 'comportamentul distructiv' al Coreei de Nord, a anuntat marti Casa Alba, presedintele…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat luni ca Europa si China ar trebui sa coopereze la initiativa "Centura si Drum", un proiect de dezvoltare propus de China care are drept obiectiv sa creeze un nou "Drum al Matasii", informeaza agentia de stiri Reuters. "Drumurile Mastasii…

- 11 printi sauditi au fost arestati dupa ce s-au reunit la Riad pentru un protest rar fața de masurile de austeritate prin care statul nu le mai achita facturile la apa și curent. Autoritatile saudite au retinut 11 printi dupa ce acestia s-au reunit la Riad, intr-un protest fata de masurile de austeritate…

- In cadrul unui discurs fara precedent, presedintele chinez Xi Jinping s-a adresat in fata a peste 7.000 de militari inarmati, in provincia Hebei din nordul Chinei. "Personalul militar nu ar trebui sa se teama de greutati sau de moarte. Ofiterii si soldatii ar trebui sa fie ingrijiti in mod…

- Producatorul suedez de automobile Volvo Cars, detinut de firma chineza Geely, a anuntat joi ca in 2017 vanzarile sale au crescut cu 7% pana la un nou record de 571.577 unitati, gratie cererii solide pentru modelele XC60 si 90 pe principalele piete, in frunte cu Asia-Pacific, transmite Reuters.…

- Angela Merkel și Martin Schultz Reformele europene propuse de presedintele francez Emmanuel Macron vor juca un rol „foarte important” in negocierile dintre conservatorii cancelarului german Angela Merkel (CDU) si social-democrati (SPD), in perspectiva formarii unui nou guvern, a potrivit ministrului…

- Shanghai, cel mai mare oras din China si un centru comercial important in Asia, va incerca sa-si limiteze populatia la 25 de milioane pana in 2035 ca parte a campaniei sale impotriva "bolii oraselor mari", au spus autoritatile citate de Reuters.

- China a inchis, de la inceputul anului 2015, peste 13.000 de site-uri pentru ca au incalcat legea ori alte reguli, iar majoritatea oamenilor sustin eforturile guvernului de a face curatenie in mediul online, a anuntat duminica agentia Xinhua, citata de Reuters, scrie news.ro.Guvernul chinez…