- Comisia Europeana a lansat miercuri un plan de actiune impotriva dezinformarii in mediul online, cu sase luni inainte de alegerile europarlamentare, cerand statelor membre si companiilor de tehnologie, precum Facebook, sa se mobilizeze pentru a combate stirile false pe Internet, relateaza agentiile…

- In fiecare zi, Comisia Europeana primește semnalari din partea autoritaților naționale atat cele din Uniunea Europeana cat și cele din Spațiul Economic European cu privire la produsele periculoase identificate pe piețele lor. Toate aceste informații sunt colectate și sunt transmise prin “Safety Gate”…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparație cu ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din 2016, a declarat președintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agenția Tass, potrivit Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- ”Pazea , vine mamaligarul. INCEPE DANSUL ... M-AM HOTARIT ! MA DUC " PESTE EI "... Sa le " stric jocurile " . Si sa- mi obtin..RESPECTUL ! SUNT HOTARIT SCHIMB TOTUL LA BRUXELLES ! CANDIDEZ PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN !!! I- am raspuns acum citeva minute, prietenului meu drag Daniel Dragomir…

- Facebook construieste o camera ”de razboi” la sediul central din Menlo Park, pentru a identifica si elimina orice tentativa de amestec in alegerile din SUA de la jumatatea mandatului, relateaza Business Insider, conform news.ro.Alegerile sunt programate sa aiba loc pe 6 noiembrie, iar Facebook…