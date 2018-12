Stiri pe aceeasi tema

- Compania elvețiano-suedeza din industria roboticii și energiei electrice ABB lanseaza un accelerator de afaceri pentru startup-uri din domeniul inteligenței artificiale, care vor avea șansa de a caștiga 10.000 de euro in urma unui concurs de idei de afaceri.

- Netflix este unul dintre cele mai mari servicii de streaming la nivel mondial, cu peste 100 de milioane de abonati la nivel mondial in urma extinderii globale din urma cu trei ani. Se pare insa ca strategia actuala nu va fi de ajuns pentru a convinge noi utilizatori sa devina clienti ai serviciului,…

- Compania chineza de eCommerce JD.com, cel mai mare rival al Alibaba, investeste puternic in inteligenta artificiala si procese de automatizare, livrari cu drone, camioane autonome, depozite inteligente.

- In mod uzual, sistemele de inteligenta artificiala folosesc descrieri pre-programate pentru limbaj si modul in care se folosesc cuvintele. Dar acest mod de abordare nu este foarte eficient, fiecare noua deprindere necesitand un efort considerabil pentru implementare, iar rezultatele nu sunt intodeauna…

- Bazele viitoarei colaborari au fost puse ieri la Tokyo, in urma unei intalniri pe care primarul general al Capitalei a avut-o cu consilierul pe probleme de Sanatate al premierului japonez. In aceasta perioada, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, se afla intr-o vizita in Japonia, ocazie…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Postei, Compania de stat Posta Romana a anuntat marti ca lanseaza un nou serviciu, denumit MyLetter, prin care clientii au posibilitatea de a-si personaliza, cu propriile imagini, plicuri de corespondenta si de a le achizitiona online, direct de pe site-ul companiei. Plata…

- Plata serviciului MyLetter se va face online, utilizand cardul bancar, potrivit companiei. "Noul serviciu este disponibil pe site-ul www.posta-romana.ro, sectiunea MyLetter, unde expeditorul va incarca fotografia preferata, va vizualiza pozitionarea pe fata plicului, si va completa datele…

- Compania a aratat cum inteligența artificiala, IoT-ul și edge computing-ul au devenit centrale pentru siguranța, productivitatea și inteligența companiilor In cadrul Ignite 2018, evenimentul IT anual al Microsoft Corp., compania a subliniat necesitatea creșterii securitații IT și a lansat o serie de…