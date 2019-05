Siria: Violenţele la Idlib încalcă dreptul internaţional, potrivit UE Raidurile aeriene din nord-vestul Siriei, in special asupra scolilor si spitalelor, constituie o 'incalcare inacceptabila a dreptului international', a declarat miercuri sefa diplomatiei europene, Federica Mogherini, citata de AFP. In decurs de o saptamana, potrivit ONU, peste 150.000 au fugit din zonele controlate de jihadisti in provincia Idlib, vizata de bombardamente intense din partea regimului Bashar al-Assad si a aliatului sau rus. Zeci de persoane au fost ucise, potrivit unei organizatii neguvernamentale. 'Recenta escaladare militara in nord-vestul Siriei, cu raiduri aeriene… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

