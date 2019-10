Siria: Trump anunţă că va semna ''în curând'' sancţiuni împotriva Turciei Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca va semna ''in curand'' un decret care autorizeaza impunerea de sanctiuni unor lideri turci si ca va creste taxele vamale la importurile de otel ca raspuns la ofensiva lansata de Ankara impotriva kurzilor in Siria, relateaza AFP. "Voi semna in curand un decret care sa autorizeze impunerea de sanctiuni impotriva unor lideri turci (...) si a oricarei persoane care contribuie la actele destabilizatoare ale Turciei in nord-estul Siriei", a indicat Trump intr-un comunicat de presa. ''Sunt total pregatit sa distrug rapid economia… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

